آقاعلیخانی: ۱۰ نانوایی متخلف در اراک پلمب شد

محمدباقر آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش بیش از ۵۰ درصدی بازرسی‌های بازار در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: طرح‌های ضربتی نظارت بر بازار علاوه بر بازرسی‌های مستمر، به‌صورت پایلوت در شهر اراک اجرا شده است.

وی افزود: در شهر اراک یک طرح بازرسی ویژه ۱۰ تا ۱۲ روزه در حوزه کالاهای عمومی و همچنین یک طرح نظارتی ۱۰ تا ۱۵ روزه در حوزه نانوایی‌ها اجرا شد.

آقاعلیخانی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش سریع هزینه‌های بازار و جلوگیری از انتقال فشار اقتصادی به مردم است و در همین راستا، بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، با نانوایی‌های متخلف برخورد شد و برای ۱۰ واحد نانوایی که مرتکب تخلف شده بودند، دستور پلمب صادر و این واحدها پلمب شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: خریدهای خارج از عرف در چارچوب نظارت‌های بازار رصد می‌شود و در این دوره نیز با سه مورد خرید خارج از عرف که گزارش آن منتشر شد، برخورد صورت گرفت.

وی افزود: میزان بازرسی‌های بازار در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و طرح‌های ضربتی نیز در کنار نظارت‌های مستمر برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مردم اجرا می شود.

آقاعلیخانی بیان کرد: با توجه به ضرورت کنترل مستمر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی و فرآیند عرضه کالا با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و موارد تخلف، خریدهای خارج از عرف و رفتارهای غیرمتعارف در بازار در اولویت رسیدگی بازرسان قرار دارد.