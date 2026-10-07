به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین نشست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان مرکزی اظهار کرد: ۱۸۰ واحد نانوایی در شهرستان اراک از سهمیه یا ضوابط تعیین‌شده تخطی داشتند که از این تعداد، ۴۰ واحد عمدتاً روستایی بودند و با توجه به شرایط موجود، اصلاح وضعیت آنها انجام شد.

وی افزود: طرح مصوبات کارگروه آرد و نان در جلسه و حضور نماینده فرمانداری در جلسات کارشناسی برای اطلاع از روند تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

حاجی علی‌بیگی با تأکید بر ضرورت پرهیز از عقب‌نشینی در سیاست‌های حوزه آرد و نان تصریح کرد: با سیاست‌های حوزه آرد و نان موافقیم، اما در موارد خاص به‌دلیل ناتوانی مالک یا نبود نیروی کار، تصمیمات موردی از جمله تغییر نوع نانوایی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: با تبدیل نانوایی‌های سنگکی سنتی به ماشینی موافق نیستیم، اما در موارد خاص، نبود حمایت و راهکار جایگزین می‌تواند به تعطیلی واحد منجر شود؛ از این‌رو باید برای این شرایط تدبیر مشخصی اتخاذ شود.

فرماندار اراک خواستار تعیین تکلیف نانوایی‌های فانتزی شد و تصریح کرد: برخی واحدهای نانوایی فانتزی به‌دلیل عدم دریافت آرد طی یک ماه، سهمیه‌شان حذف شده است؛ بنابراین با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده، باید راهکار مشخصی برای تداوم فعالیت آنها تعیین شود.

وی افزود: تعیین تکلیف کارخانه آرد مینایی اراک، مورد تاکید است و با توجه به بلااستفاده ماندن سرمایه و ظرفیت تولیدی این مجموعه، باید زمینه بهره‌گیری از ظرفیت آن در حوزه غذایی بررسی شود.

حاجی علی‌بیگی بیان کرد: ظرفیت تولید کارخانه‌های آرد استان مرکزی حدود ۶۶ هزار تن و مصرف آرد حدود ۱۱ هزار تن است و کمبودی در تأمین آرد وجود ندارد، اما باید از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده شود.

تصمیمات حوزه آرد و نان نیازمند پیوست رسانه‌ای است

فرماندار اراک بر ضرورت توجه به پیوست رسانه‌ای و فرهنگی تصمیمات کارگروه آرد و نان تأکید کرد و گفت: تصمیمات این حوزه باید پیوست رسانه‌ای و فرهنگی داشته باشد و پیشنهاد می‌کنم نماینده اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو مهمان در جلسات آینده حضور پیدا کند.

وی با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون تخلفات برخی نانوایی‌ها توسط برخی رسانه های استان مرکزی بیان کرد: در یکی از شهرهای کوچک، هر هشت واحد نانوایی مشمول تخلف بودند، اما نحوه انعکاس موضوع در رسانه‌ها موجب ایجاد حاشیه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی شد.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: برخی واحدهای متخلف در حوزه خدمات عمومی فعالیت می‌کنند و در زمان برخورد با تخلف، مردم را در برابر دستگاه‌های حاکمیتی قرار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که یک واحد متخلف می‌تواند با ایجاد چنین فضایی، تعداد زیادی از مردم را درگیر موضوع کند.

وی ادامه داد: در مواردی نیز کاهش سهمیه آرد یک واحد متخلف به موضوع رسانه‌ای تبدیل می‌شود، در حالی که همان واحد دارای پرونده‌های متعدد تخلف است.

حاجی علی‌بیگی تاکید کرد: اگر رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی در جریان دلایل تصمیمات قرار گیرند، می‌توان از شکل‌گیری روایت‌های نادرست درباره اقدامات نظارتی جلوگیری کرد.

فرماندار اراک خواستار تعیین تکلیف نحوه توزیع آرد میان واحدهای صنفی شهرستان اراک شد و گفت: در شهرستان اراک حدود ۴۲۰۰ تن آرد توزیع می‌کنیم و این سهمیه در اختیار کارخانه‌ها، واحدهای صنفی، برخی سوپرمارکت‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، رستوران‌ها و سایر واحدهای مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییر وضعیت کارت‌های کسب‌وکار و کاهش یا قطع سهمیه برخی واحدها، لازم است تکلیف این واحدها مشخص شود تا بدانیم با سهمیه آرد آنها و نحوه تأمین نیازشان چگونه باید برخورد شود.