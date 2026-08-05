کشف دپوی غیرقانونی هزار قرص نان در منزل مسکونی اطراف اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاجعلیبیگی اظهار کرد: در ادامه تشدید نظارت بر نحوه توزیع و مصرف آرد و نان، بازرسان فرمانداری شهرستان اراک با همکاری دستگاههای مسئول، در بازرسی از یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای اطراف اراک، هزاران قرص نان را که بهصورت غیرقانونی برای تبدیل به نان خشک دپو شده بود، کشف کردند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد فرد متخلف با در اختیار داشتن چندین کارت بانکی، بهصورت روزانه از نانواییهای مختلف اقدام به خرید مقادیر قابل توجهی نان کرده و پس از انتقال به منزل، نانها را برای خشک شدن روی پشتبام پهن میکرد تا به نان خشک تبدیل کند.
فرماندار اراک گفت: در زمان بازرسی، ۵۲۰ قرص نان لواش و ۱۰۰ قرص نان سنگک تازه که برای خشک کردن تهیه شده بود، کشف و ضبط شد.
حاج علی بیگی بیان کرد: پرونده این فرد متخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل و وی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
وی تاکید کرد: برخورد با هرگونه سوءاستفاده از آرد و نان یارانهای و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی با قاطعیت ادامه خواهد داشت و انتظار است شهروندان موارد مشابه را از طریق مراجع مسئول گزارش کنند.
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