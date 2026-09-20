کشف ۱۱۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرز تایباد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله مواد مخدر از طریق نوار مرزی به داخل کشور، موضوع در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد نامحسوس نقاط از پیش شناسایی‌شده، منطقه را تحت کنترل و مراقبت قرار داده و به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان در بازرسی از خودرو موفق شدند ۳۵ بسته شیشه به وزن ۳۶ کیلو و ۷۰۰ گرم، ۶۸ بسته تریاک به وزن ۷۱ کیلو و ۶۲۰ گرم و ۱۰ بسته هروئین پودری و فشرده به وزن ۱۰ کیلو و ۵۴۰ گرم را کشف کنند.

شجاع تصریح کرد: در این عملیات خودرو توقیف و ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، متهمان، خودرو و مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با تأکید بر عزم مرزبانان در مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و تأمین امنیت مرزهای کشور از مأموریت‌های اصلی مرزبانان است و در این مسیر با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، با هرگونه اقدام مجرمانه در نوار مرزی مقابله خواهد شد.