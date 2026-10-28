کشفیات مواد مخدر در شبکه ریلی کشور ۷۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم ستاد جمشید محبت‌خانی روز چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی فرماندهان پلیس راه‌آهن کشور در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی سوداگران تصور می‌کنند قطار و مسیرهای ریلی می‌تواند بستر امنی برای جابه‌جایی مواد مخدر باشد، اما نیروهای پلیس راه‌آهن به‌صورت شبانه‌روزی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: همچنین میزان کشف سرقت طی یک سال گذشاه نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۸ درصد افزایش داشته است.

فرمانده پلیس راه آهن کشور ادامه داد: تقویت امکانات و تجهیزات، حضور میدانی نیروها و تعامل با مجموعه راه‌آهن از جمله عواملی است که در ارتقای عملکرد پلیس در این حوزه نقش داشته است.

محبت خانی همچنین با اشاره به جرائم امنیتی مرتبط با شرایط جنگی اظهار کرد: شناسایی افرادی که با اهداف امنیتی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات، تصویربرداری یا مستندسازی از زیرساخت‌ها می‌کنند، در زمره مأموریت‌های پلیس راه‌آهن قرار دارد و در این زمینه نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای ما در سال گذشته، استفاده از فناوری‌های نوین بوده است و اکنون بخشی از خطوط ریلی کشور به‌صورت هوشمند پایش می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در شرایط جنگی و هنگام بروز تهدیدهای احتمالی، نقش مؤثری در ارتقای نظارت و افزایش ضریب امنیت داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به تجربیات حاصل از جنگ تحمیلی اخیر، آمادگی ویژه‌ای در حوزه امنیت و انتظامات ریلی ایجاد شده است. این آمادگی با همکاری نیروهای پلیس راه‌آهن و کارکنان سازمان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود تا در صورت تکرار حملات یا بروز هرگونه حادثه، خللی در خدمات‌رسانی به مسافران و حمل بار ایجاد نشود.

فرمانده پلیس راه آهن کشور ادامه در تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه مقابله با جرائم اقتصادی گفت: میزان کشفیات کالای قاچاق در ۱۲ ماه گذشته، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۶۰ درصد افزایش داشته است این کالا در داخل شبکه ریلی جابجا می شده است.

محبت خانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای توان عملیاتی پلیس راه‌آهن در سال گذشته گفت: تقویت ناوگان موتوری و توسعه امکانات پایش تصویری از جمله اقداماتی بوده که برای افزایش توان نظارتی و عملیاتی این مجموعه انجام شده است.