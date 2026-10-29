طرح ملی انسداد ۱۳۰ کیلومتر از مرزهای شرقی به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد بهادر خواجه‌وند ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده تیپ ۱۷۷ متحرک هجومی شهید نصر اصفهانی ارتش مستقر در تربت‌حیدریه اظهار کرد: این طرح هم از نظر سامانه اپتیکی و هم از لحاظ حسگرهایی که کار گذاشته می‌شود، مطابق استانداردهای لازم است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نیروی زمینی ارتش در شمال شرق کشور آمادگی رزمی و دفاعی در مرزهای شرقی کشور را در حد بسیار بالا توصیف کرد و گفت: امروز آمادگی نیروی زمینی در مرزهای شرقی به مراتب بیشتر از قبل جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه است.

وی با اشاره به سابقه بیش از چهار دهه جنگ ترکیبی علیه ایران اسلامی گفت: هدف اصلی دشمن از طرح موضوعاتی مانند توان موشکی و برنامه هسته‌ای، تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور است.

خواجه‌وند افزود: شواهد و شرایط از احتمال وقوع جنگی دیگر حکایت دارد اما این تقابل محدود به امروز و دیروز نیست و ما بیش از چهار دهه است که درگیر جنگی ترکیبی هستیم و در تمام این سال‌ها، اهداف اصلی آن تغییر نکرده‌است.

در این مراسم مجتبی شجاعی، فرماندار تربت‌حیدریه نیز اظهار کرد: در کنار مشق رزم و دفاع از مرزهای کشور یکی از شاخصه‌های تیپ ۱۷۷ ارتش در این شهرستان و نیز منطقه سیستان و بلوچستان، موضوع محرومیت‌زدایی است که نتایج آن را در سال‌های اخیر به وضوح شاهدیم.

فرماندار تربت حیدریه افزود: امروز روحیه جنگاوری که در نیروهای نظامی شاهدیم حاوی یک پیام مهم است و آن اینکه آمریکایی‌ها باید وسایل و تجهیزات خود را از منطقه جمع کرده و بیرون بروند، امروز اعراب منطقه خلیج فارس نیز به این واقعیت رسیده‌اند.