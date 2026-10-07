به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی از تولید سالانه حدود ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در این استان خبر داد و گفت: ۷۷ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت نگهداری بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در فارس فعال است.

وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۲۸ هزار تن تخم‌مرغ در واحدهای پرورشی فارس تولید شده که بیانگر تداوم فعالیت تولیدکنندگان و حفظ چرخه تولید در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به پراکندگی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های مختلف استان گفت: توزیع واحدهای مرغ تخم‌گذار علاوه بر ایجاد اشتغال، امکان توزیع متوازن محصول و دسترسی مناسب بازارهای مصرف را فراهم کرده است.

فلاحی ادامه داد: شهرستان‌های بیضا، جهرم و کوار در ۶ ماه اخیر بیشترین میزان تولید تخم‌مرغ استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه تولید تخم‌مرغ در فارس تنها پاسخگوی نیاز داخل استان نیست، عنوان کرد: بخشی از تولید استان برای تأمین نیاز بازارهای فرامنطقه‌ای اختصاص می‌یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به روز جهانی تخم‌مرغ گفت: این مناسبت فرصتی برای معرفی ارزش غذایی تخم‌مرغ به عنوان منبعی غنی از پروتئین و محصولی مقرون‌به‌صرفه و همچنین توجه به نقش تولیدکنندگان صنعت دام و طیور در تأمین امنیت غذایی است.

فلاحی تأکید کرد: تداوم روند تولید تخم‌مرغ در استان نیازمند مدیریت علمی، رعایت اصول به‌باغی و تقویت نظارت‌های فنی است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ثبات قیمت و پایداری عرضه محصول در نیمه دوم سال نیز حفظ شود.