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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

تولید سالانه ۶۵ هزار تُن تخم‌مرغ در فارس

تولید سالانه ۶۵ هزار تُن تخم‌مرغ در فارس

شیراز- معاون جهاد کشاورزی فارس از تولید سالانه ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در استان خبر داد و گفت: ۷۷ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت بیش از ۶.۵ میلیون قطعه فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی از تولید سالانه حدود ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در این استان خبر داد و گفت: ۷۷ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت نگهداری بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در فارس فعال است.

وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری نزدیک به ۲۸ هزار تن تخم‌مرغ در واحدهای پرورشی فارس تولید شده که بیانگر تداوم فعالیت تولیدکنندگان و حفظ چرخه تولید در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به پراکندگی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های مختلف استان گفت: توزیع واحدهای مرغ تخم‌گذار علاوه بر ایجاد اشتغال، امکان توزیع متوازن محصول و دسترسی مناسب بازارهای مصرف را فراهم کرده است.

فلاحی ادامه داد: شهرستان‌های بیضا، جهرم و کوار در ۶ ماه اخیر بیشترین میزان تولید تخم‌مرغ استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه تولید تخم‌مرغ در فارس تنها پاسخگوی نیاز داخل استان نیست، عنوان کرد: بخشی از تولید استان برای تأمین نیاز بازارهای فرامنطقه‌ای اختصاص می‌یابد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به روز جهانی تخم‌مرغ گفت: این مناسبت فرصتی برای معرفی ارزش غذایی تخم‌مرغ به عنوان منبعی غنی از پروتئین و محصولی مقرون‌به‌صرفه و همچنین توجه به نقش تولیدکنندگان صنعت دام و طیور در تأمین امنیت غذایی است.

فلاحی تأکید کرد: تداوم روند تولید تخم‌مرغ در استان نیازمند مدیریت علمی، رعایت اصول به‌باغی و تقویت نظارت‌های فنی است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ثبات قیمت و پایداری عرضه محصول در نیمه دوم سال نیز حفظ شود.

کد مطلب 6970810

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