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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

فارس با تولید ۱۹ هزار تُن به، دومین تولیدکننده کشور شد

فارس با تولید ۱۹ هزار تُن به، دومین تولیدکننده کشور شد

شیراز-مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس از آغاز برداشت به در یک‌ هزار و ۸۱۵ هکتار ازباغ‌های استان خبر داد و گفت: فارس با پیش‌بینی تولید بیش از ۱۹ هزار تن، رتبه دوم تولید این محصول را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی از آغاز برداشت به در یک‌هزار و ۸۱۵ هکتار از باغ‌های استان خبر داد و گفت: فارس با پیش‌بینی تولید بیش از ۱۹ هزار تن، رتبه دوم تولید این محصول در کشور را دارد.

وی ادامه داد: متوسط عملکرد باغ‌های به در استان ۱۱ تن در هکتار است و برداشت این محصول در مناطق مختلف فارس آغاز شده است.

فانی شهرستان‌های نی‌ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم‌بید و سپیدان را از قطب‌های اصلی تولید به در استان معرفی کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول به این شهرستان‌ها اختصاص دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ارقام کشت‌شده در باغ‌های استان بیان کرد: ارقام اصفهانی که با نام‌های محلی «شیشه‌ای» و «دبه‌ای» شناخته می‌شوند، در کنار ارقام بومی سازگار با شرایط اقلیمی فارس، بخش عمده تولید این محصول را تشکیل می‌دهند.

فانی با تأکید بر ضرورت افزایش ارزش اقتصادی محصولات باغی گفت: توسعه زنجیره ارزش، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و هدایت تولیدات به بازارهای صادراتی از اولویت‌های این بخش برای جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش درآمد باغداران است.

به گفته وی، فارس از نظر سطح زیر کشت به نیز رتبه سوم کشور را دارد.

کد مطلب 6973769

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