محمد دوقزلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش اخیر قیمت مرغ در بازار فارس گفت: قیمت مرغ در روزهای گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شده و این روند در استان‌های مختلف کشور نیز مشاهده می‌شود؛ با این حال، برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و مدیریت بازار در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: قیمت مرغ پیش از این در برخی مقاطع به حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر رسیده بود، اما کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان در کنار بروز برخی کمبودها در بازار، زمینه افزایش اخیر نرخ‌ها را فراهم کرد.

توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب

سرپرست اداره کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از برنامه توزیع مرغ منجمد برای کنترل قیمت‌ها خبر داد و گفت: با هدف تأثیرگذاری بر بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان، توزیع مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۲۷۴ هزار تومان از روز آینده در دستور کار قرار گرفته است.

دوقزلو با بیان اینکه تصمیم مربوط به این اقدام اتخاذ شده و ابلاغ آن در حال انجام است، ادامه داد: عرضه مرغ منجمد می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند و مانع از تداوم روند افزایشی نرخ مرغ در بازار شود.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوارها تأکید کرد: افزایش قیمت تا محدوده ۳۵۰ هزار تومان را می‌توان در چارچوب شرایط بازار بررسی کرد، اما اگر نرخ‌ها از این محدوده فراتر برود و فشار بیشتری به مردم وارد کند، باید برای کنترل بازار اقدامات مؤثرتری انجام شود.

ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی در دستور کار نیست

سرپرست اداره کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس درباره احتمال توقف صادرات مرغ نیز گفت: در شرایط فعلی، کمبود جدی در تولید نسبت به میزان مصرف یا مشکل خاصی در ذخایر وجود ندارد و صرفاً افزایش اخیر قیمت‌ها به معنای ضرورت ممنوعیت صادرات نیست.

دوقزلو با اشاره به اهمیت حفظ بازارهای صادراتی افزود: حمایت از مصرف‌کننده باید در کنار استمرار فعالیت تولیدکنندگان دنبال شود؛ زیرا از دست دادن بازارهای صادراتی ممکن است زمینه را برای حضور رقبا در این بازارها فراهم کند و برنامه‌های تولید و صادرات کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: مجوزهای صادراتی تا پایان مهرماه اعتبار داشته و تاکنون ممنوعیت جدیدی برای صادرات اعلام نشده است؛ البته اگر شرایط بازار به‌گونه‌ای تغییر کند که تأمین نیاز داخلی با مشکل مواجه شود، امکان بررسی محدودیت‌های لازم وجود دارد.

پیش‌بینی بازگشت قیمت‌ها به محدوده متعادل

دوقزلو با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت مرغ محدود به فارس نیست، گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده از استان‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت در بخش‌های مختلف کشور رخ داده است؛ هرچند نرخ‌ها در برخی استان‌ها تفاوت‌هایی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش عرضه و توزیع مرغ منجمد، قیمت‌ها پس از نوسانات اخیر به محدوده متعادل‌تری بازگردد و فشار کمتری به مصرف‌کنندگان وارد شود.

سرپرست اداره کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: هدف، تأمین نیاز مردم با قیمت مناسب و در عین حال فراهم کردن شرایط لازم برای تداوم تولید است.