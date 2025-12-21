خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، دو قلم اصلی و همیشگی سفره خانوارهای ایرانی، این روزها در استان فارس به یکی از دغدغه‌های جدی معیشتی تبدیل شده است.

در شیراز، شهری که بازارهایش همواره نبض مصرف روزانه مردم را نشان می‌دهند، بالا رفتن آرام قیمت این اقلام، به موضوع ثابت گفتگوهای روزمره شهروندان بدل شده است؛ از صف‌های خرید گرفته تا گفت‌وگوهای کوتاه کنار یخچال فروشگاه‌ها.

بررسی میدانی بازار در نقاط مختلف شیراز نشان می‌دهد قیمت مرغ و تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر افزایش محسوسی داشته و در بسیاری موارد با نرخ‌های مصوب فاصله گرفته است.

همین موضوع باعث شده بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر، در تأمین ساده‌ترین اقلام پروتئینی با مشکل مواجه شوند.

برای بررسی این موضوع به فروشگاه‌های سطح شهر رفتیم.

با مراجعه به یک فروشگاه حوالی بلوار مدرس، زنی میانسال که سبد خریدش را سبک‌تر از همیشه پر کرده، با گلایه به خبرنگار مهر گفت: قبلاً با یک شانه تخم‌مرغ و دو تا مرغ، خیالمان راحت بود چند روز غذا داریم، الان باید حساب کنیم کدامش را بخریم.

مردی بازنشسته که قیمت‌ها را با دقت از روی تابلوها نگاه می‌کند، به خبرنگار مهر گفت: حقوق ما که بر مبنای این گرانی‌ها بالا نرفته، اما قیمت مرغ هر بار یک عدد جدید می‌شود. تخم‌مرغ هم دیگر غذای ساده ای نیست، شده کالای حساب و کتاب‌دار.

گلایه‌ها تنها به خانواده‌ها محدود نمی‌شود، یک فروشنده مرغ در محدوده چهارراه هنگ شیراز با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به خبرنگار مهر گفت: مشتری نسبت به قبل کمتر شده، خیلی‌ها می‌پرسند قیمت چند است و می‌روند. ما هم تقصیری نداریم، هزینه‌ها بالا رفته و مرغدار گران‌تر به ما می‌دهد.

رضا، دانشجوی اصفهانی ساکن در شیراز نیز به خبرنگار مهر گفت: مرغ و تخم‌مرغ ارزان‌ترین پروتئین ما بود. الان همان هم دارد از برنامه غذایی‌مان حذف می‌شود. مجبوریم کمتر بخریم یا کلاً کنار بگذاریم.

مجموع این روایت‌های مردمی نشان می‌دهد افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، فراتر از یک نوسان مقطعی، به مسئله‌ای ملموس در زندگی روزمره شهروندان شیرازی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که مستقیماً سبد غذایی خانوارها را هدف گرفته و نگرانی‌ها درباره تداوم این روند را افزایش داده است.

حمایت از تولیدکنندگان و نظارت مستمر، راه ثبات بازار است

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی در استان، گفت: روز گذشته گشت‌های مشترک نظارتی در سطح بازار برگزار شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ در بازار با نوسان همراه بوده و در بازه ۱۴۸ تا ۱۶۰ هزار تومان عرضه شده است.

وی با تأکید بر مدیریت بازار افزود: تمرکز اصلی ما بر دو محور است؛ نخست تأمین نهاده‌ها که خوشبختانه شرایط آن نسبت به گذشته بهتر شده و دوم، توجه ویژه به موضوع جوجه‌ریزی تا در ماه‌های آینده با مشکل کمبود عرضه مواجه نشویم و از افزایش قیمت جلوگیری شود.

معاون اقتصادی استانداری فارس درباره وضعیت بازار برنج نیز افزود: در پی حذف ارز ترجیحی، برنج‌های خارجی که عمدتاً از نوع هندی و مورد استقبال بازار هستند، در بسته‌های ۱۰ کیلویی با قیمت حدود ۱۵۵ تا ۱۶۵ هزار تومان عرضه می‌شوند. برنج‌های داخلی نیز بسته به کیفیت، از حدود ۲۶۰ هزار تومان آغاز شده و در برخی ارقام به ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان می‌رسد که این اختلاف قیمت متناسب با کیفیت محصول طبیعی است.

نوسان قیمت مرغ و برنج محدود به فارس نیست

گودرزی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها محدود به استان فارس نیست، تصریح کرد: این نوسانات قائل به جغرافیای خاصی نیست و موضوعی ملی است، اما در استان فارس تلاش کرده‌ایم با حمایت، ترغیب و پشتیبانی از تولیدکنندگان، سمت عرضه و تولید را تقویت کنیم تا بازار با کمبود مواجه نشود.

وی ادامه داد: دولت نیز در حوزه تأمین نهاده‌ها مصوبات و دستورالعمل‌هایی را تصویب کرده و هدف این است که نهاده‌ها با شرایط مناسب‌تری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

معاون اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و فروشگاه‌ها از نظر اقلام اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارند. درخواست ما از شهروندان این است که از خریدهای هیجانی پرهیز کنند، چرا که این رفتارها موجب برهم خوردن تعادل بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌شود. اگر خریدها متناسب با نیازهای عادی انجام شود، بازار نیز به‌صورت طبیعی متعادل خواهد ماند.

قیمت مرغ در فارس تثبیت شده است

حسن کشاورز، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسانات اخیر قیمت گوشت و مرغ در استان گفت: در کارگروه تنظیم بازار، قیمت مرغ مصوب شد و هم‌اکنون در بازار استان با قیمت ۱۵۵ هزار تومان در حال عرضه است و این نرخ مبنای نظارت‌ها قرار دارد.

وی افزود: ممکن است در برخی نقاط تخلف‌هایی در حد یک تا دو هزار تومان مشاهده شود، اما در مجموع قیمت مصوب در سطح بازار رعایت می‌شود و با هرگونه گران‌فروشی برخورد خواهد شد.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی فارس در خصوص وضعیت گوشت قرمز و برنج نیز اظهار کرد: با توجه به حذف ارز ترجیحی و صدور مجوز واردات برای برخی فروشندگان عمده، نوساناتی در بازار ایجاد شد، اما پیش‌بینی ما این است که قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه گوشت قرمز به‌تدریج شکسته شده و کاهش یابد.

با گران‌فروشی کالاهای اساسی در شیراز در کمتر از ۱۰ دقیقه برخورد می‌شود

وی با تأکید بر نقش مردم در کنترل بازار گفت: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا عرضه خارج از قیمت مصوب، موارد را از طریق سامانه‌های مشترک جهاد کشاورزی و اتاق اصناف اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: در برخی موارد، کمتر از ۱۰ دقیقه پس از دریافت گزارش مردمی، بازرسان در محل حاضر شده و نتیجه بررسی نیز به اطلاع گزارش‌دهنده رسیده است که این موضوع رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است.

کشاورز در پایان با اشاره به وضعیت کلی بازار گفت: علی‌رغم برخی فضاسازی‌ها، کمبود خاصی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و بازار استان در شرایط عادی و تحت کنترل قرار دارد.