به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی با اشاره به وضعیت تولید تخم‌مرغ در استان فارس گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای مرغ تخم‌گذار فعال در استان فارس به ۸۱ واحد با ظرفیت پرورش ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه مرغ است.

وی افزود: بر اساس آخرین برآوردها، ظرفیت تولید روزانه تخم‌مرغ در استان فارس بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن در روز متغیر است.

فلاحی عنوان کرد: این میزان تولید نشان‌دهنده توانمندی واحدهای مرغداری استان فارس در تأمین سهم عمده ای از نیاز مصرفی مردم در استان و همچنین ارسال مازاد آن به سایر نقاط کشور است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: تلاش مسئولان و مرغداران این استان برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و تثبیت بازار تخم‌مرغ ادامه دارد تا امنیت غذایی خانواده‌های ایرانی در این بخش تضمین شود.