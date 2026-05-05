۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

تولید سالیانه ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در فارس

شیراز-معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولید سالیانه ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی با اشاره به وضعیت تولید تخم‌مرغ در استان فارس گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای مرغ تخم‌گذار فعال در استان فارس به ۸۱ واحد با ظرفیت پرورش ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه مرغ است.

وی افزود: بر اساس آخرین برآوردها، ظرفیت تولید روزانه تخم‌مرغ در استان فارس بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن در روز متغیر است.

فلاحی عنوان کرد: این میزان تولید نشان‌دهنده توانمندی واحدهای مرغداری استان فارس در تأمین سهم عمده ای از نیاز مصرفی مردم در استان و همچنین ارسال مازاد آن به سایر نقاط کشور است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: تلاش مسئولان و مرغداران این استان برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و تثبیت بازار تخم‌مرغ ادامه دارد تا امنیت غذایی خانواده‌های ایرانی در این بخش تضمین شود.

