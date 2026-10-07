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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

دستگیری ۱۶ نفر اراذل و اوباش درتبریز

دستگیری ۱۶ نفر اراذل و اوباش درتبریز

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی از دستگیری ۱۶ نفر اراذل و اوباش در تبریز خبر داد و گفت: این افراد با عربده کشی و رعب و وحشت در فضای حقیقی و مجازی هنجار شکنی می کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای افزایش امنیت عمومی و برخورد قاطع باهنجارشکنان، ماموران پلیس امنیت عمومی استان با اجرای طرح ضربتی، ۱۶ اراذل و اوباش را در نقاط مختلف شهرستان تبریز شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه این افراد بین سنین ۲۰ الی ۴۰ ساله هستند افزود:این متهمان عمدتا سابقه دار بوده و بارها دستگیر و روانه زندان شده اند ولی متاسفانه بعد از اتمام زندان یا اخذ مرخصی مجددا دور هم جمع شده و با شرب و خمر و سایر اقدامات هنجارشنانه در فاضای حقیقی و مجازی کری خوانی کرده و با همدیگر درگیر می شوند.

این مقام ارشد انتظامی استان گفت: اخیرا کلیپی که در فضای مجازی ازمنطقه ائل گولی از درگیری اراذل اوباش پخش شده بود نیز این افراد بودند که با ورود پلیس همگی دستگیر شدند. سردار محمدی با اشاره به اینکه در این طرح مقادیری سلاح گرم و سرد شامل قمه، چاقو، و دیگر... توسط پلیس کشف و ضبط شده است تسریح کرد، مردم هیچگونه نگرانی نداشته باشند و فقط در صورت مشاهده چنین مواردی با اعلام مراتب یه پلیس ۱۱۰ اطلاع و با انتظامی همکاری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز پلیس آسایش و آرامش شهروندان است. افزود: مراجع قضایی نیز قطعا با احکام مناسب بازدارنده با این افراد برخور خواهند کرد سردار محمدی درپایان با تاکید بر تداوم برخورد با مخلان امنیت تصریح کرد: پلیس با هیچ فرد یا گروهی که قصد برهم زدن امنیت شهروندان را داشته باشد مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت با آنان برخورد می شود.

کد مطلب 6970849

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    نظرات

    • علی ستاری IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      3 2
      پاسخ
      آخه چه تاثیری در حل مسائل دارد . چرا ما در کشور به صورت ریشه ای کار نمی‌کنیم.بازداشت بعد آزاد و این پروسه سالها ادامه خواهد داشت . کی ما سیستم طراحی خواهیم کرد که کارها را هدفمند و اهداف معین پیگیری کنیم ؟ مردم انتظار خیلی بالایی دارند از مراکز مهم و تاثیر گذار

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