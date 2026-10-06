کشف ۴ کیلو و ۱۰۰ گرم شیشه در فرودگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون رحیم‌زاده ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس فرودگاه تبریز مستقر در گیت‌های بازرسی ترمینال‌های مسافربری، در جریان کنترل بار همراه مسافران خروجی پروازهای خارجی به بار یکی از مسافران مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های فنی و پلیسی، از داخل چمدان این مسافر ۴ هزار و ۱۰۰ گرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه کشف کردند که به‌صورت ماهرانه در میان وسایل داخل چمدان جاسازی شده بود.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های آذربایجان شرقی ادامه داد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از انجام اقدامات قانونی، به همراه مواد مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.