دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری از افراد مسن و کم سواد، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به کلاهبرداری به روش تعویض کارت بانکی مالباختگان در جلوی دستگاه های خودپرداز پس از انجام کارت به کارت و برداشت وجه از حساب ایشان، به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.