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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک نفر متهم به کلاهبرداری و کشف ۲۰ فقره پرونده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری از افراد مسن و کم سواد، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به کلاهبرداری به روش تعویض کارت بانکی مالباختگان در جلوی دستگاه های خودپرداز پس از انجام کارت به کارت و برداشت وجه از حساب ایشان، به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6971009

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