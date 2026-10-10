دستگیری سارق حرفه ای مغازه و کشف اموال مسروقه در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت مقادیری ساعت مچی از یک باب مغازه در شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه ادامه داد:در تحقیقات سارق و مخفیگاه وی شناسائی و ماموران با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: سارق با هوشیاری عوامل پلیس دستگیر و از مخفیگاهش تعداد ۱۲۶ عدد ساعت مچی زنانه و مردانه مسروقه کشف گردید و سارق با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ فارسی در ادامه پیشگیری از وقوع سرقت و تقویت احساس آرامش و امنیت در سطح جامعه را از مهمترین اولویت های مجموعه انتظامی قلمداد کرد و افزود: رعایت برخی هشدارهای به ظاهر ساده پلیس توسط شهروندان می‌تواند از بسیاری سرقت ها پیشگیری نماید.