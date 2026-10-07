مانع بزرگ پرسپولیس برای تیم «ب»

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه باشگاه پرسپولیس برای خرید امتیاز یک تیم در لیگ دسته دوم و راه‌اندازی تیم دوم با ابهام جدی مواجه شده است تا انتقال امتیاز پادیاب خلخال به دلیل ممانعت های فعلی بابت خروج از استان باعث نیمه کاره ماندن قرارداد طرفین شود.

پادیاب خلخال یکی از دو گزینه اصلی پرسپولیس برای خرید امتیاز و تشکیل تیم «پرسپولیس ب» بود، اما طبق پیگیری‌ها مجوز لازم برای خروج امتیاز این باشگاه از استان اردبیل صادر نشده است؛ موضوعی که می‌تواند روند مذاکرات را متوقف و حتی انتقال این امتیاز به سرخپوشان را منتفی کند.

در همین راستا، مسئولان باشگاه پرسپولیس بررسی گزینه‌های جایگزین را در دستور کار قرار داده‌اند و در صورت حل نشدن مشکل پادیاب، مذاکرات با شایان دیزل شیراز برای خرید امتیاز این تیم را دنبال خواهند کرد.

البته پرونده پادیاب خلخال همچنان برای پرسپولیس باز است و در صورتی که مجوز خروج امتیاز این تیم از استان صادر شود، احتمال نهایی شدن توافق با این باشگاه وجود خواهد داشت.

پرسپولیس پیش از این نیز پادیاب خلخال و شایان دیزل شیراز را به عنوان دو گزینه اصلی برای تشکیل تیم دوم خود در لیگ دسته دوم بررسی کرده بود و حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام یک از این دو گزینه برای آغاز فعالیت تیم دوم سرخپوشان انتخاب خواهد شد.