  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

حضور پرسپولیس در رقابت‌های فوتبال ساحلی بانوان

حضور پرسپولیس در رقابت‌های فوتبال ساحلی بانوان

باشگاه پرسپولیس در حوزه فوتبال ساحلی بانوان اقدام به تیمداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس با خرید امتیاز یک تیم، فعالیت رسمی خود را در رشته فوتبال ساحلی بانوان در لیگ برتر تهران آغاز خواهد کرد.

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی زنان تهران در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه با حضور پنج تیم برگزار خواهد شد و پرسپولیس در جمع تیم‌های حاضر در این مسابقات قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6971178
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها