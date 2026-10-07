به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس با خرید امتیاز یک تیم، فعالیت رسمی خود را در رشته فوتبال ساحلی بانوان در لیگ برتر تهران آغاز خواهد کرد.



رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی زنان تهران در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه با حضور پنج تیم برگزار خواهد شد و پرسپولیس در جمع تیم‌های حاضر در این مسابقات قرار خواهد گرفت.