پرونده «آسانی» در آزمون سخت فدراسیون؛ حرکت کمیته استیناف روی لبه تیغ!

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده یاسر آسانی و باشگاه استقلال همچنان یکی از چالش‌های حقوقی فوتبال ایران است که با وجود اعلام فسخ یک‌طرفه قرارداد، در فصل جاری برای آبی‌پوشان به میدان رفته و حالا نحوه ادامه همکاری او با استقلال و تبعات احتمالی این موضوع محل بحث قرار گرفته است.

قرارداد آسانی؛ دو ساله یا فسخ‌شده؟

آسانی در فصل گذشته با قراردادی دو ساله به استقلال پیوست و بر اساس اعلام سازمان لیگ، قرارداد او برای فصل جاری نیز ادامه همان قرارداد قبلی است و قرارداد جدیدی برای او به ثبت نرسیده است.

با این حال در پایان فصل گذشته و در شرایطی که مطالبات این بازیکن پرداخت نشده بود، وکیل آسانی با ارسال نامه‌ای به باشگاه استقلال، با استناد به ماده ۱۴ مقررات فیفا، روند فسخ یک‌طرفه قرارداد را آغاز کرد و در ادامه نیز اعلام شد که این قرارداد از سوی بازیکن فسخ شده است. در نامه دوم وکیل آسانی نیز تأکید شده که مهلت‌های تعیین‌شده برای پرداخت مطالبات به پایان رسیده و باشگاه در موعد مقرر تعهدات مالی خود را انجام نداده است.

در مقابل، باشگاه استقلال این فسخ را نپذیرفته و همین اختلاف باعث شده وضعیت حقوقی قرارداد آسانی همچنان محل مناقشه باشد. به همین دلیل، صرف صدور کارت بازی یا ثبت نام بازیکن در مسابقات نیز لزوماً به معنای پایان اختلاف حقوقی میان طرفین نیست.

دو مشاور حقوقی ارشد وارد پرونده شدند

پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد حساسیت این پرونده باعث شده موضوع از سوی دو تن از مشاوران حقوقی ارشد مرتبط با فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در جلسه مهمی که هفته گذشته بین احمد دنیامالی وزیر ورزش، مهدی تاج رئیس فدراسیون و علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد نیز مورد بررسی قرار بگیرد اما همین بررسی نیز اختلاف نظرهایی را به همراه داشت.

یکی از این مشاوران با بررسی روند قرارداد و نحوه فسخ اعلام‌شده از سوی بازیکن، حضور آسانی در مسابقات استقلال را از نظر حقوقی ممنوع می‌داند و معتقد است ادامه استفاده از این بازیکن می‌تواند تبعات انضباطی برای باشگاه به همراه داشته باشد.

در مقابل، مشاور حقوقی دیگر اگرچه درباره وضعیت آسانی و اعتبار فسخ انجام‌شده ابهاماتی جدی مطرح می‌کند، اما معتقد است حتی در صورتی که مراجع تصمیم‌گیر به محرومیت سنگین استقلال بابت استفاده از این بازیکن رأی ندهند، احتمال اعمال جریمه قابل توجه علیه باشگاه وجود خواهد داشت.

این دو دیدگاه نشان می‌دهد اختلاف موجود صرفاً به ثبت قرارداد یا صدور کارت بازی محدود نیست و نحوه فسخ قرارداد، اعتبار آن در زمان حضور بازیکن در مسابقات و مسئولیت باشگاه در استفاده از آسانی می‌تواند در بررسی نهایی پرونده تعیین‌کننده باشد.

شکایت رقیب و انتظار برای تصمیم نهایی

موضوع زمانی جدی‌تر شد که حضور آسانی در نخستین مسابقه فصل استقلال با اعتراض و شکایت مس شهربابک مواجه شد و پرونده برای بررسی در اختیار مراجع انضباطی قرار گرفت اما شاکیان چندان پرونده خاصی را برای محکومیت استقلال تشکیل ندادند تا کار به شکایت پرسپولیس بکشد.

شکایتی که اگرچه کمیته انضباطی رد و کمیته استیناف در حال بررسی آن است اما نکته مهم تر جایی است که مدارک پرسپولیس بسیار پربارتر از شاکیان قبلی است و سرخ ها می خواهند حتی کار را به دادگاه عالی ورزش نیز بکشند.

با این حال، اختلاف بر سر اعتبار فسخ یک‌طرفه بازیکن همچنان پابرجاست و همین مسئله می‌تواند سرنوشت پرونده را به تصمیم مراجع قضایی و انضباطی فوتبال گره بزند.

اکنون استقلال در شرایطی از آسانی استفاده کرده که درباره اعتبار حقوقی ادامه قرارداد او دو برداشت متفاوت وجود دارد؛ یک دیدگاه بر ممنوعیت استفاده از این بازیکن تأکید دارد و دیدگاه دیگر نیز ریسک جریمه سنگین را محتمل می‌داند. به همین دلیل، تعیین تکلیف نهایی این پرونده می‌تواند برای نتایج استقلال در مسابقاتی که آسانی در آنها به میدان رفته نیز اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که مستندات باشگاه پرسپولیس آنقدر کافی و محکم هست که کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم وارد ماجرا کرده و آنها از فدراسیون فوتبال خواسته اند مستندات رد و بدل شده بین باشگاه و یاسرآسانی را به این کنفدراسیون ارایه کنند که در این صورت فدراسیون ناچار است کلیه مدارک را ارسال کند.

ارسال این مدارک که به نظر می رسد حکایت از فسخ قرارداد آسانی دارد کار کمیته استیناف برای صدور رای نهایی را سخت کرده و اگر رای با آنچه کنفدراسیون فوتبال آسیا می داند تطابق نداشته باشد، تبعات سنگینی برای فوتبال ایران به همراه خواهد داشت.