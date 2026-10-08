رافت: فوتبال باید برای مردم نشاط بیاورد؛ سود پرسپولیس از تعطیلات

پایان رافت پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر، شرایط سرخپوشان و دیدار این تیم مقابل صنعت نفت آبادان صحبت کرد و معتقد است تعطیلی مسابقات به دلیل بازی‌های ملی اگرچه برای تیم‌هایی که در روند خوبی قرار داشتند چندان مناسب نبود، اما پرسپولیس توانست از این فرصت برای بهبود شرایط مصدومان خود استفاده کند.

تعطیلی لیگ به سود پرسپولیس تمام شد

رافت درباره وقفه ایجادشده در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: وقفه‌ای که به دلیل برگزاری بازی‌های ملی در مسابقات لیگ برتر ایجاد شد، برای تیم‌هایی مثل پرسپولیس که تازه داشتند شرایط بهتری پیدا می‌کردند، چندان خوب نبود. وقتی یک تیم وارد روند مثبت می‌شود، طبیعی است که دوست داشته باشد مسابقات ادامه پیدا کند و از شرایطی که به دست آورده استفاده کند.

پیشکسوت سرخ ها ادامه داد: از طرف دیگر، تیم ملی هم نتوانست نتایجی را که انتظار می‌رفت کسب کند و این موضوع ممکن است از نظر روحی روی بازیکنان ملی‌پوش تأثیر گذاشته باشد. با این حال، باید به شرایط باشگاه‌ها هم نگاه کنیم و ببینیم هر تیم چطور از این وقفه استفاده کرده است.

مصدومان پرسپولیس فرصت بازگشت پیدا کردند

پیشکسوت پرسپولیس افزود: پرسپولیس در این مدت چند بازیکن مصدوم داشت و بازیکنانی مثل علی علیپور و پوریا پورعلی نیاز داشتند دوران ریکاوری خود را پشت سر بگذارند. تعطیلات کمک کرد تا این نفرات شرایط بهتری پیدا کنند و به تمرینات گروهی برگردند.

رافت خاطرنشان کرد: بنابراین اگر بخواهم از این زاویه نگاه کنم، معتقدم تعطیلات برای پرسپولیس چندان هم بد نبود و حتی می‌توان گفت از این لحاظ به سود تیم تمام شد. البته باید دید این بازیکنان در چه سطحی از آمادگی قرار دارند و آیا کادر فنی می‌تواند از آنها در بازی‌های پیش رو استفاده کند یا خیر.

صنعت نفت فقط یک تیم فوتبال نیست

وی درباره دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان گفت: راستش را بخواهید من بعد از پرسپولیس، یکی از هواداران صنعت نفت آبادان هستم. مردم آبادان عاشق فوتبال هستند و صنعت نفت برای آنها فقط یک تیم فوتبال نیست. این تیم بخشی از هویت مردم شهر آبادان است.

رافت ادامه داد: اگر بخواهیم نمونه‌هایی از تیم‌های ریشه‌دار و مردمی فوتبال ایران نام ببریم، صنعت نفت هم در کنار تیم‌هایی مثل ملوان و تراکتور قرار می‌گیرد. مردم این شهر با وجود مشکلات و سختی‌های اقتصادی و معیشتی، همچنان فوتبال را دوست دارند و با تمام وجود تیمشان را حمایت می‌کنند.

مشکلات مالی کار صنعت نفت را سخت کرده است

پیشکسوت پرسپولیس درباره وضعیت فعلی صنعت نفت نیز گفت: متأسفانه شرایط صنعت نفت در حال حاضر خوب نیست. نتایج مناسبی نگرفته‌اند و تا جایی که من شنیده‌ام با مشکلات مالی جدی هم مواجه هستند. این مسائل قطعاً روی شرایط یک تیم تأثیر می‌گذارد و کار را برای بازیکنان و کادر فنی سخت می‌کند.

حضور سراج و نوری می‌تواند به نفت کمک کند

رافت درباره کادر فنی صنعت نفت اظهار داشت: دوستان خوب من، بهنام سراج و محمد نوری، در کادر فنی صنعت نفت حضور دارند و هر دو نفر فوتبال را به خوبی می‌شناسند. حضور چنین نفراتی می‌تواند به تیم کمک کند تا شرایط بهتری پیدا کند. فکر می‌کنم همین موضوع باعث شود در بازی مقابل پرسپولیس شاهد یک مسابقه بهتر و جذاب‌تر باشیم. صنعت نفت اگرچه شرایط خوبی ندارد، اما تیمی است که همیشه مقابل تیم‌های بزرگ انگیزه زیادی دارد و بازیکنانش می‌خواهند خودشان را نشان دهند

وی ادامه داد: صنعت نفت برای گرفتن امتیاز به میدان می‌آید و وقتی مقابل پرسپولیس بازی می‌کند، انگیزه بازیکنانش چند برابر می‌شود. از طرف دیگر، پرسپولیس هم باید خیلی مراقب باشد که بعد از تعطیلات دچار افت تمرکز نشود.

فوتبال می‌تواند به جامعه نشاط بدهد

پیشکسوت پرسپولیس در ادامه به نقش اجتماعی فوتبال اشاره کرد و گفت: به نظرم این موضوع خیلی مهم است و شاید ما گاهی آن را فراموش می‌کنیم. فوتبال فقط مسائل فنی، نتیجه، جدول و قهرمانی نیست. فوتبال بخشی از زندگی مردم است و می‌تواند برای جامعه نشاط ایجاد کند.

رافت افزود: امروز مردم مشکلات و فشارهای روزمره زیادی دارند. شاید فوتبال یکی از معدود چیزهایی باشد که می‌تواند برای چند ساعت ذهن مردم را از این فشارها دور کند. وقتی یک هوادار به ورزشگاه می‌رود یا بازی تیم محبوبش را از تلویزیون می‌بیند، باید بتواند از آن لذت ببرد.

هوادار باید از دیدن بازی تیمش لذت ببرد

وی خاطرنشان کرد: ما باید کاری کنیم فوتبال جذاب‌تر شود. نشاط اجتماعی می‌تواند از دل همین فوتبال شکل بگیرد. شاید یکی از معدود دارایی‌های مشترک اجتماعی ما همین علاقه مردم به فوتبال و هواداری از تیم‌های محبوبشان باشد.

رافت در پایان گفت: من می‌گویم فارغ از مسائل فنی، باید یک بار هم از زاویه اجتماعی به مسابقات نگاه کنیم. باید ببینیم هوادار چه می‌خواهد و چگونه می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که از دیدن بازی تیم محبوبش لذت ببرد. وقتی مردم از فوتبال لذت ببرند، این موضوع فقط به سود باشگاه یا تیم نیست؛ به نظرم برای جامعه هم اتفاق خوبی است. ما به شادی و نشاط نیاز داریم و فوتبال می‌تواند یکی از ابزارهای مهم ایجاد این نشاط باشد.