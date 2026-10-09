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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

تارتار برای ۵ بازیکن پرسپولیس تصمیم گرفت

تارتار برای ۵ بازیکن پرسپولیس تصمیم گرفت

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس حاضر به ریسک درباره بازیکنان مصدوم در بازی با صنعت نفت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در آستانه دیدار پرسپولیس مقابل صنعت نفت وضعیت پنج بازیکن مصدوم تیمش را بررسی می‌کند تا ترکیب نهایی سرخپوشان را مشخص کند.

پرسپولیس در تعطیلات فیفادی با چند بازیکن مصدوم مواجه بود، اما اکنون شرایط این تیم بهتر شده و محمد عمری، پوریا پورعلی، حسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در تمرینات گروهی شرکت می‌کنند. دانیال ایری نیز همچنان به دلیل آسیب‌دیدگی قادر به همراهی تیم نیست.

با این حال، عمری، پورعلی و علیپور مدتی از تمرینات گروهی دور بوده‌اند و هنوز وضعیت آمادگی آنها برای حضور در ترکیب اصلی مشخص نیست. تارتار در آخرین تمرین تیم شرایط این بازیکنان را زیر نظر خواهد گرفت و پس از آن درباره فیکس بودن یا نحوه استفاده از آنها مقابل صنعت نفت تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

سرمربی پرسپولیس با توجه به فشردگی مسابقات لیگ و در پیش بودن بازی‌های متوالی، قصد ندارد برای استفاده از بازیکنان تازه‌رسیده از مصدومیت ریسک کند و قرار است تنها در صورت آمادگی کامل، از آنها در دیدار با صنعت نفت استفاده کند.

این بازیکنان قرار است پس از تمرین امروز پرسپولیس مورد معاینه نهایی پزشکی قرار بگیرند تا درباره حضورشان تصمیم گیری شود. دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ روز جمعه در هفته هشتم لیگ برتر برگزار می شود.

کد مطلب 6971130

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    نظرات

    • Mhd IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      پرسپولیس که خیال ش راحت.تو لیگ نخبگان آسیا که نیست.تمام تمرکز ش فقط روی لیگ خودمون.
    • محمدرضا IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      از اول لیگ تیم های رقیب پرسپولیس بازی میکنن وتکلیفشون کامل مشخص می شه بعدش آقایون سرخ پوش با خیال راحت برنامه ریزی میکنن.اگه هم نتونستن استفاده خوب ببرن هیچ ایرادی نداره چونکه یه بازی عقب افتاده از قبل براشون مهیا شده صددرصد جبران می کنن..خنده داره مدیران و کادر سرخ ها از تاریخ بازیهاشون ناراحت هم هستن..باشه حق باشماست..

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