تارتار برای ۵ بازیکن پرسپولیس تصمیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در آستانه دیدار پرسپولیس مقابل صنعت نفت وضعیت پنج بازیکن مصدوم تیمش را بررسی می‌کند تا ترکیب نهایی سرخپوشان را مشخص کند.

پرسپولیس در تعطیلات فیفادی با چند بازیکن مصدوم مواجه بود، اما اکنون شرایط این تیم بهتر شده و محمد عمری، پوریا پورعلی، حسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در تمرینات گروهی شرکت می‌کنند. دانیال ایری نیز همچنان به دلیل آسیب‌دیدگی قادر به همراهی تیم نیست.

با این حال، عمری، پورعلی و علیپور مدتی از تمرینات گروهی دور بوده‌اند و هنوز وضعیت آمادگی آنها برای حضور در ترکیب اصلی مشخص نیست. تارتار در آخرین تمرین تیم شرایط این بازیکنان را زیر نظر خواهد گرفت و پس از آن درباره فیکس بودن یا نحوه استفاده از آنها مقابل صنعت نفت تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

سرمربی پرسپولیس با توجه به فشردگی مسابقات لیگ و در پیش بودن بازی‌های متوالی، قصد ندارد برای استفاده از بازیکنان تازه‌رسیده از مصدومیت ریسک کند و قرار است تنها در صورت آمادگی کامل، از آنها در دیدار با صنعت نفت استفاده کند.

این بازیکنان قرار است پس از تمرین امروز پرسپولیس مورد معاینه نهایی پزشکی قرار بگیرند تا درباره حضورشان تصمیم گیری شود. دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ روز جمعه در هفته هشتم لیگ برتر برگزار می شود.