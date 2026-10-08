تارتار: مقابل صنعت نفت محکوم به برد هستیم؛ جام حذفی باید برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: فردا بازی داریم که اصلاً دوست نداشتیم در این شرایط روبه‌روی هم قرار بگیریم. کادر فنی صنعت نفت سالیان سال بازیکنان من بودند و بعد هم سابقه همکاری با یکدیگر داریم. محمد نوری، حسین پاشایی و حامد نورمحمد واقعاً از بازیکنان بسیار خوب من و از همکاران خوبم بودند و اکنون که مربی شده‌اند، می‌توانند کار را برای ما سخت کنند، چون کاملاً با تفکرات ما آشنا هستند.

او افزود: دوست نداشتم در این شرایط با آنها روبه‌رو شویم، اما ما محکوم به بردن هستیم و برای فرار از منطقه پایین جدول باید خیلی تلاش کنیم. آنها نیز تلاش زیادی خواهند کرد تا ما را متوقف کنند. بازی بسیار حساسی برای ماست. برای آنها آرزوی موفقیت دارم، البته به غیر از بازی فردا. مطمئنم اگر به این کادر اعتماد شود، می‌توانند در آینده مشکلات صنعت نفت را در بخش فنی حل کنند، البته به شرط اینکه حمایت‌های لازم از آنها صورت بگیرد.

سرمربی پرسپولیس درباره صنعت نفت آبادان گفت: با تیمی بازی داریم که فکر می‌کنم بازیکنان خوبی دارد و درباره کادر فنی آنها هم صحبت کردم. بازیکنان بسیار خوبی دارند. تیمشان دیر شکل گرفته، اما این تعطیلات به تیم‌هایی مانند صنعت نفت کمک کرد تا انسجام خود را به دست بیاورند. بنابراین کار ما بسیار سخت است، به‌خصوص اینکه آنها انگیزه بالایی برای جدا شدن از انتهای جدول دارند.

تارتار ادامه داد: ما هم باید بدانیم که فردا روز آسانی نداریم. تمام بازی‌های لیگ سخت است و باید با تمام توان بازی کنیم. در این مدت خیلی تیم در اختیار نداشتیم. در جریان بازی‌های تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان و فیفادی، بازیکنان خارجی‌مان را هم در اختیار نداشتیم، اما در یک هفته اخیر تیم کامل شد و تمرینات خوبی انجام دادیم. یک بازی دوستانه خوب هم مقابل گل‌گهر داشتیم و خدا را شکر شرایط خوبی داریم. فردا هر طور شده باید برنده باشیم و بازیکنان کاملاً توجیه هستند.

او در پاسخ به سوالی درباره نیاز تیم ملی فوتبال ایران گفت: خیلی درباره این مسئله صحبت نمی‌کنم، چون فردا بازی بسیار مهمی داریم. واقعاً کار در پرسپولیس آنقدر سخت است و باید زمان و وقت زیادی برای آن بگذاریم که شاید بهتر باشد خیلی درباره تیم‌های دیگر صحبت و تمرکز نکنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره تیم فوتبال امید گفت: درباره تیم المپیک به نظر من یکی از بهترین نسل‌های جوانمان را داشتیم. بازیکنان امسال بهترین کیفیت را داشتند، اما به نظر من نتایج و کیفیت بازی‌ها فاجعه بود. در همین حد صحبت می‌کنم، چون فردا بازی بسیار مهمی داریم.

تارتار درباره تیم ملی بزرگسالان نیز اظهار کرد: تیم ملی بزرگسالان هم بد بازی می‌کند و هم بد نتیجه گرفته است. در کنار این مسائل، باید به شرایط سخت کشورمان هم اشاره کنیم. ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم میزبان باشیم و نمی‌توانیم بازی‌های تدارکاتی خوبی برگزار کنیم. اینکه مدام با ازبکستان بازی می‌کنیم، شخصیت تیمی ما را پایین آورده و چیز دیگری برای ما نداشته است. این مشکلات به تیم ملی ما آسیب می‌زند.

او افزود: بحث فنی و مشکلات این‌چنینی هم وجود دارد و بحث ترکیب تیم ملی مطرح است. ترجیح می‌دهم این مسائل را در جلسه‌ای خصوصی با کادر فنی تیم ملی مطرح کنم، چون بحث کشورمان است و این کادر همچنان مشغول کار است و باید مشکلات را برطرف کنند و تیم ملی ما را درست کنند. قطعاً در هفته آینده تلاش می‌کنم نشستی با کادر فنی تیم ملی داشته باشم و خودم نیز از آنها درخواست می‌کنم بتوانیم کمک کنیم.

تارتار ادامه داد: اینکه من الان در رسانه مشکلات تیم ملی را از نظر فنی یا درباره فرمیشن و ترکیب مطرح کنم، فکر می‌کنم کمکی نمی‌کند. بنابراین بهتر است با خود کادر فنی جلسه جداگانه‌ای داشته باشیم.

انتقاد تارتار از تعطیلی‌های لیگ و لغو جام حذفی

سرمربی پرسپولیس یکی از مشکلات فوتبال ایران را تعطیلی‌های متعدد لیگ دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که فوتبال ما در حال حاضر دارد، همین تعطیلی‌هاست. بعد از اتفاقی که افتاد و جنگ تحمیلی، لیگ ما تعطیل شد و نزدیک چهار، پنج ماه وقفه داشتیم. اکنون هم دوباره یک ماه به این شکل تعطیل شد و در نیم‌فصل نیز به دلیل جام ملت‌ها احتمالاً لیگ حدود ۵۰ روز تعطیل می‌شود.

او خطاب به مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: آقای مسئول، مهدی تاج، شما به هر حال به عنوان کسی که در رأس فدراسیون هستید، چرا این‌قدر لیگ را تعطیل می‌کنید؟ مگر شرایط کشورمان عادی است که بتوانیم مدام بازی‌های تدارکاتی خوب برگزار کنیم و فوتبال پویایی داشته باشیم؟ باید جام حذفی داشته باشیم، اما آن را تعطیل می‌کنید. در آن تعطیلی ۵۰ روزه نمی‌توانیم چهار یا پنج مرحله از مسابقات حذفی را برگزار کنیم؟

تارتار ادامه داد: اگر قرار است جوان‌گرایی کنیم و به بازیکنان جوان بازی بدهیم، باید در این شرایط مسابقه داشته باشیم. این چه کاری است که لیگ را تعطیل می‌کنید و جام حذفی را لغو می‌کنید؟ چرا به جوانی که وارد لیگ برتر شده یا در لیگ یک و لیگ‌های پایین‌تر بازی می‌کند کمک نمی‌کنید تا رقابت کند؟

او با اشاره به تجربه فصل گذشته پرسپولیس گفت: سال گذشته یک جوان از تیم ما، امیرحسین محمودی، در لیگ بازی کرد و به تیم ملی کمک شد و به تیم ملی بزرگسالان رفت. اگر جام حذفی برگزار شود، فوتبال کشور ما قطعاً بیشتر از اینکه ضرر کند، سود می‌برد.

سرمربی پرسپولیس تأکید کرد: خواهش می‌کنم به هیچ عنوان مسابقات حذفی را لغو نکنند. از نظر اجتماعی هم برگزاری این مسابقات به کشورمان کمک می‌کند. درخواست من این است که مسابقات حذفی حتماً برگزار شود، حتی اگر تیم‌های ملی در آن حضور نداشته باشند و بازیکنان جوان بیشتری بازی کنند.

تارتار افزود: درخواست کنید که این مسابقات برگزار شود، چون یک بار فصل گذشته هم این اتفاق افتاد؛ لیگ تعطیل شد و هنوز حاشیه‌های آن ادامه دارد و تیم ملی هم نتیجه نگرفته است. به نظر می‌رسد باز هم به درخواست تیم ملی این اتفاق در حال رخ دادن است، در حالی که جام حذفی ارتباطی به کادر فنی تیم ملی ندارد و به فدراسیون مربوط است.

او گفت: می‌توانیم بدون ملی‌پوشان بازی کنیم. چرا باید جام حذفی ما منتفی شود؟ مگر تیمی سقوط می‌کند؟ هیچ تیمی که سقوط نمی‌کند. مگر یک سال قشقایی نیامد و تیم ما را حذف نکرد؟ پرسپولیس هم چند بازیکن جوان داشت که به چشم آمدند. الان دلیلی ندارد حتماً مسابقات جام حذفی با حضور ملی‌پوشان برگزار شود.

تارتار با اشاره به ماهیت جام حذفی گفت: جام حذفی جام شگفتی‌هاست. بازیکنان جوان بازی می‌کنند، به چشم می‌آیند و دیده می‌شوند و تیم‌ها نیز در شرایط مسابقه قرار می‌گیرند. اینکه ۵۰ روز فوتبال را تعطیل کنیم، چه چیزی به فوتبال ما می‌رسد؟ به غیر از اینکه عده‌ای مسافرت و تفریح کنند، چه کمکی به فوتبال کشور می‌شود؟ اگر می‌خواهید کمک کنید، باید مسابقات رسمی برگزار شود. فقط در این شرایط است که جوانان پیشرفت می‌کنند. درخواست من این است که حتماً مسابقات حذفی در کنار لیگ برگزار شود.

وقفه لیگ به ما آسیب زد

سرمربی پرسپولیس درباره شرایط تیمش پس از تعطیلی لیگ نیز گفت: ما شرایط خوبی داشتیم و این وقفه به تیم ما آسیب زد، چون نفراتمان را در اختیار نداشتیم. اگر لیگ با تمام نفرات تعطیل می‌شد و بازیکنانمان را در اختیار داشتیم، قطعاً می‌توانستیم شروع بهتری داشته باشیم.

او ادامه داد: به هر حال بازیکنان شناخت خوبی از کادر فنی پیدا کرده‌اند و کادر فنی نیز شناخت خوبی از بازیکنان دارد. شرایط خوبی داریم. در یک هفته اخیر خوب کار کردیم و فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشیم، به غیر از مصدومیت یکی دو نفر از بازیکنان که درباره آنها نیز صحبت شده است.

وقتی یک مربی ایرانی شکست بخورد، همه شکست خورده‌ایم

تارتار در ادامه درباره انتقاد از کادر فنی تیم ملی گفت: بارها با کادر فنی تیم ملی صحبت کرده‌ام. به هر حال باید به هم کمک کنیم. وقتی یک مربی ایرانی شکست بخورد، همه ما شکست خورده‌ایم؛ ما همه ایرانی هستیم. بنابراین بهتر است در فضای خصوصی به هم کمک کنیم، اگر می‌توانیم کمک کنیم.

او افزود: اگر قرار باشد کادر جدیدی بیاید، آن زمان می‌توانیم انتقادهای خود را مطرح کنیم و درباره مشکلاتی که وجود داشته صحبت کنیم، اما در حال حاضر هدفمان کمک کردن است. پس بهتر است با خودشان به صورت خصوصی صحبت کنیم. شاید بتوانیم حتی یک درصد هم به همکارمان کمک کنیم.

سرمربی پرسپولیس گفت: البته آنها خودشان از مربیان باتجربه کشورمان هستند و مشکلات را بررسی و آنالیز می‌کنند و با همکارانشان تغییراتی در کادر یا ترکیب تیمشان ایجاد خواهند کرد. قطعاً آنها هم این مسائل را می‌دانند. فقط ما نمی‌دانیم و الان همه درباره این موضوع صحبت می‌کنند. قطعاً کادر فنی تیم ملی هم این موارد را می‌داند.

برخوردهای انضباطی در آرامش مربیان تأثیرگذار است

او در پایان درباره شرایط مدیران و مربیان فوتبال نیز اظهار کرد: درباره مدیران نمی‌توانم صحبت کنم، اما دقیقاً از روزی که این صحبت را انجام دادم، فکر می‌کنم تأثیر خودش را گذاشت و شرایط مربی‌ها مقداری بهتر شد. خودتان هم بررسی کنید؛ در یکی دو سال اخیر آرامش بیشتری حاکم شده است.

تارتار خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل، برخوردهای انضباطی هم تأثیرگذار است و باید برخورد صورت بگیرد تا همه بتوانند در کمال آرامش و با تمرکز کامل تیم خود را رهبری کنند.