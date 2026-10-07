دریافت 9 MB کد مطلب 6971243 https://mehrnews.com/x3dgvh ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴ کد مطلب 6971243 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴ برنامه وزارت ارتباطات برای ماندگاری نخبگان وزیر ارتباطات از برنامههای این وزارتخانه برای حفظ نخبگان و فراهمکردن زمینه ماندگاری آنها در کشور میگوید. کپی شد مطالب مرتبط باشگاه نخبگان همراه اول میزبان ستارههای علم و ورزش سفارتخانه فرانسه یا مرکز طراحی اقدامات ضدامنیتی علیه ایران؟ جزئیات نشست رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اعضای حزب مؤتلفه مهلت ثبت نام دهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تمدید شد برچسبها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نخبگان بنیاد ملی نخبگان
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