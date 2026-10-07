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کد مطلب 6971243
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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

برنامه وزارت ارتباطات برای ماندگاری نخبگان

برنامه وزارت ارتباطات برای ماندگاری نخبگان

وزیر ارتباطات از برنامه‌های این وزارتخانه برای حفظ نخبگان و فراهم‌کردن زمینه ماندگاری آن‌ها در کشور می‌گوید.

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