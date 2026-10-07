به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، در چارچوب برنامه‌های باشگاه نخبگان همراه اول، اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران که با کسب ۵ مدال طلا برای سومین سال پیاپی عنوان قهرمانی جهان را به دست آوردند، ۳۰ نفر از رتبه‌های برتر و تک ‌رقمی کنکور سراسری و همچنین مدال‌آوران ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، مشمول این طرح خواهند شد.

بر اساس این طرح، هر یک از این نخبگان یک سیم‌کارت دائمی ۰۹۱۲، یک دستگاه مودم پرسرعت ۵G و یک سال اینترنت رایگان دریافت می‌کنند.

باشگاه نخبگان همراه اول با هدف حمایت مستمر از سرمایه‌های انسانی، استعدادهای علمی و چهره‌های افتخار آفرین کشور شکل گرفته و تلاش دارد از ظرفیت ارتباطات و خدمات دیجیتال برای همراهی با مسیر رشد و موفقیت نخبگان ایرانی استفاده کند.

این برنامه بخشی از رویکرد همراه اول برای تقویت ارتباط با جامعه نخبگانی کشور و پشتیبانی از افرادی است که در عرصه‌های علمی، آموزشی و ورزشی نام ایران را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح می‌کنند.