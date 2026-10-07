مهلت ثبت نام دهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با هدف شناسایی و حمایت از ایده های نوآورانه، توسعه زیست بوم علمی، فناوری و نوآوری کشور، تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه، ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر دانش و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی آذر ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این جشنواره که اکنون به دهمین دوره برگزاری خود رسیده است، با همکاری ستاد خیرین و ستاد هفته پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دانشگاه‌های برتر کشور و جمعی از نهادهای علمی، پژوهشی و فناور، بستری برای شناسایی، توانمندسازی و حمایت از پژوهشگران، فناوران، صاحبان ایده و کسب وکارهای نوپا فراهم آورده است.

محورهای جشنواره در حوزه علوم پایه شامل پنج بخش: شیمی، فیزیک، علوم زیستی، زمین شناسی و ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (هوش مصنوعی) و همچنین «نوآوران نسل آینده» به عنوان رویکرد ویژه دهمین دوره می باشد، جشنواره در تلاش است زمینه حضور و مشارکت هرچه بیشتر جوانان خلاق، پژوهشگران و نوآوران کشور را در مسیر حل چالشهای آینده و توسعه علمی و فناورانه ایران فراهم سازد.

این جشنواره در راستای تحقق اهداف خود، تلاش دارد با شناسایی ایده‌های برتر و ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، مراکز علمی، سرمایه‌گذاران، شتابدهنده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سایر بازیگران زیست بوم نوآوری کشور، مسیر توسعه و تبدیل ایده های خلاق به محصولات و خدمات دانش بنیان را تسهیل نماید.

مهلت ثبت ایده در دهمین دوره جشنواره از اول مردادماه سال جاری آغاز شده و تا پانزدهم مهرماه ادامه داشت که تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت جشنواره به آدرس https://ysf-persia.com مراجعه کنند.