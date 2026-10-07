https://mehrnews.com/x3dgxs ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ کد مطلب 6971349 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ رزمایش ۳۰هزارنفری جانفدایان بام ایران شهرکرد-رزمایش ۳۰هزارنفری جانفدایان در شهرکرد برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6971349 کپی شد مطالب مرتبط حسینی: «جانفدا» متعلق به همه مردم گلستان است رزمایش «جانفدا» در گلستان آغاز شد حسینی: «جانفدایان» نماد وحدت و اقتدار ایران اسلامی هستند پویش «جانفدا» مدنیترین کنش ایرانیان در برابر تهاجم دشمن است مولایی: راز ماندگاری انقلاب اسلامی، ایستادگی مردم پای آرمانهاست مردم گرگان: هرجا نیاز باشد، به عنوان «جانفدا» در میدان حاضریم برچسبها جانفدا پویش جانفدا جانفدایان ایران
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