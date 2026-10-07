  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

رزمایش ۳۰هزارنفری جان‌فدایان بام ایران

رزمایش ۳۰هزارنفری جان‌فدایان بام ایران

شهرکرد-رزمایش ۳۰هزارنفری جان‌فدایان در شهرکرد برگزار شد.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6971349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها