به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش «جان‌فدا» از صبح امروز با حضور یگان‌های منتخب و جمعی از مسئولان و مردم در استان گلستان آغاز شد.

این رزمایش با محوریت نمایش توانمندی، آمادگی و اقتدار یگان‌های حاضر در حال برگزاری است و بخش‌های مختلفی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب آن اجرا می‌شود.

در جریان برگزاری این برنامه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود و حاضران شاهد اجرای برنامه‌های متنوع رزمایشی و فرهنگی خواهند بود.

رزمایش «جان‌فدا» همچنین بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان است که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان در حال برگزاری است و جزئیات بخش‌های مختلف آن در ادامه اعلام خواهد شد.