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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

رزمایش «جان‌فدا» در گلستان آغاز شد

رزمایش «جان‌فدا» در گلستان آغاز شد

گرگان- رزمایش «جان‌فدا» با حضور یگان‌های منتخب و مسئولان استانی در گلستان آغاز شد و جلوه‌ای از آمادگی و اقتدار نیروهای حاضر در این برنامه را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش «جان‌فدا» از صبح امروز با حضور یگان‌های منتخب و جمعی از مسئولان و مردم در استان گلستان آغاز شد.

این رزمایش با محوریت نمایش توانمندی، آمادگی و اقتدار یگان‌های حاضر در حال برگزاری است و بخش‌های مختلفی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب آن اجرا می‌شود.

در جریان برگزاری این برنامه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود و حاضران شاهد اجرای برنامه‌های متنوع رزمایشی و فرهنگی خواهند بود.

رزمایش «جان‌فدا» همچنین بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان است که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان در حال برگزاری است و جزئیات بخش‌های مختلف آن در ادامه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6971525

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