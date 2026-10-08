حمزه امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تهاجم دشمن در جنگ ۴۰ روزه به رغم تلخی‌ها و صدماتی که برای کشورمان داشت در عین باعث رویش جلوه های جدیدی از ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی ملت ایران شد، اظهار کرد: یکی از این رویش‌ها پدیده «جانفدا» با گستره وسیعی از اقشار و لایه های مختلف اجتماعی است.

وی ادامه داد: پدیده «جانفدا» به تعبیری مدنی‌ترین کنش جمعی ایرانیان در مقابله با تهاجم و تجاوز دشمن آمریکایی و صهیونیستی است و به ویژه با پهنه اجتماعی وسیعی که این پدیده را دربرگرفته می‌تواند به مثابه نوعی همه پرسی و اعلام آمادگی دفاعی مردم ایران باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ادامه داد: این کنش جمعی این پیام روشن را داشته که در شرایط جنگ و تهدید جامعه حساس شد که برای کشورش باید کاری انجام دهد.

وی بیان کرد: پدیده «جانفدا» در عین حال در راستای راهبرد اجتماعی کردن مولفه‌های امنیتی به ویژه تثبیت اقتدار دفاعی کشور و همچنین تثبیت آرامش و امنیت جامعه تحلیل و ارزیابی می‌شود و از این منظر جانفدا از یک مفهوم صرف نظامی فاصله می‌گیرد و به یک مفهوم اجتماعی تبدیل می‌شود.

امرایی ادامه داد: اگر در عرصه جنگ یک مبارز جان خود را در راه دفاع از کیان کشور به خطر بیاندازد، در عرصه اجتماعی بخش دیگری از هموطنان زمان، تخصص، سرمایه، توان حرفه‌ای و دانش خود را در اختیار کشور قرار می دهند ودر واقع امر تعریف عام جانفدا این است که هر ایرانی هرچه دارد، برای دفاع از ایران به میدان می آورد.