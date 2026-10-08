به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدیوسف مولایی در اجتماع «جان‌فدا» در گرگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: به ارواح پاک و مطهر شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، امنیت، سلامت، مدافعان حرم و به‌ویژه چهار هزار شهید استان گلستان درود می‌فرستیم.

معاون تربیت و آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان افزود: مردم ایران طی ۴۷ سال گذشته پای انقلاب ایستاده‌اند و این ایستادگی، موضوعی است که امروز توجه بسیاری از ناظران و تحلیلگران خارجی را نیز به خود جلب کرده است.

مقاومت مردم ایران؛ پرسشی که دشمنان را متعجب کرده است

وی با اشاره به برخی تحلیل‌های مطرح‌شده درباره جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: امروز در دنیا این پرسش مطرح است که چرا ملت ایران با وجود فشارهای گسترده، تحریم‌ها و تهدیدها همچنان مقاومت می‌کند.

مولایی افزود: برخی تحلیلگران معتقدند هیچ کشوری نمی‌تواند در برابر چنین حجم گسترده‌ای از تحریم‌ها مقاومت کند، اما این نگاه تنها بخشی از واقعیت را می‌بیند و از عوامل مهم‌تری که موجب ایستادگی ملت ایران شده، غفلت می‌کند.

وی با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به ایران در طول دهه‌های گذشته اظهار کرد: ۲۳۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس، ۱۷ هزار شهید ترور و سال‌ها مقابله با انواع فشارها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، بخشی از واقعیت تاریخی ملت ایران است که باید در تحلیل چرایی مقاومت این ملت مورد توجه قرار گیرد.

معاون تربیت و آموزش سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان در مقاطع مختلف راهبردهای متفاوتی را علیه جمهوری اسلامی دنبال کرده‌اند، گفت: برخی از آنان به این نتیجه رسیده‌اند که توان نظامی جمهوری اسلامی به اندازه‌ای است که نمی‌توان با اقدام نظامی آن را از بین برد و به همین دلیل به دنبال ایجاد فشار و فروپاشی از درون هستند.

دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند

مولایی ادامه داد: در سال‌های گذشته رؤسای جمهور مختلف آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده‌اند، اما این اهداف محقق نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ناکامی دشمنان اظهار کرد: پرسش اساسی این است که راز ماندگاری و پایایی جمهوری اسلامی ایران چیست و چگونه این نظام توانسته است در برابر مجموعه‌ای از فشارها و توطئه‌ها ایستادگی کند.

معاون تربیت و آموزش سپاه پاسداران افزود: برای پاسخ به این پرسش باید تجربه انقلاب‌های بزرگ تاریخ را مورد بررسی قرار داد؛ چراکه بسیاری از انقلاب‌ها با وجود ایجاد تحولات گسترده، در ادامه مسیر خود با انحراف یا ضعف مواجه شده‌اند.

استقامت مردم، شرط ماندگاری انقلاب‌ها

مولایی با اشاره به ماجرای حضرت موسی(ع) و بنی‌اسرائیل گفت: یکی از درس‌های مهم این ماجرا آن است که حتی یک انقلاب بزرگ نیز اگر با استقامت و همراهی مردم همراه نباشد، می‌تواند با انحراف مواجه شود.

وی همچنین با اشاره به تاریخ صدر اسلام و رحلت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: انقلاب پیامبر اسلام(ص) نیز تحولی عظیم در تاریخ بشریت ایجاد کرد، اما در روزهای پایانی عمر پیامبر، اتفاقاتی رخ داد که نشان داد تداوم یک حرکت بزرگ، نیازمند بصیرت، استقامت و همراهی پیروان آن است.

معاون تربیت و آموزش سپاه پاسداران با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره هود «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ» گفت: استقامت تنها وظیفه رهبران و پیشوایان نیست، بلکه کسانی که در مسیر یک حرکت الهی قرار گرفته‌اند نیز باید در این مسیر ثابت‌قدم بمانند.

مولایی تأکید کرد: تجربه تاریخی انقلاب‌های بزرگ نشان می‌دهد که اگر مردم و یاران یک حرکت در مسیر خود استقامت نکنند، امکان انحراف و آسیب‌دیدن آن وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران را پس از دهه‌ها فشار و توطئه در مسیر خود نگه داشته، حضور و ایستادگی مردم و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و شهداست.