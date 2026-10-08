به گزارش خبرنگارمهر، سردار سیدموسی حسینی صبح پنجشنبه در نمایش و همایش اقتدار «جان‌فدا» که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان در خیابان شهید بهشتی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای عمر تا پایان عمر خود را مدیون امامین انقلاب و همه شهدای گرانقدر می‌دانیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با قدردانی از حضور مردم گرگان در این اجتماع، افزود: به عنوان یک سرباز، قدوم همه خواهران و برادران حاضر در این میدان را بر چشمان خود می‌گذارم و از حضور خانواده‌های معظم شهدا نیز قدردانی و به آنان خیرمقدم عرض می‌کنم.

وی همچنین با خیرمقدم به مسئولان و فرماندهان حاضر در این مراسم، از حضور استاندار گلستان، رئیس شورای تأمین، رئیس کل دادگستری استان، نمایندگان مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم قدردانی کرد.

حسینی همچنین حضور سردار مولایی، معاون آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم را گرامی داشت و گفت: امروز نمایش و همایش اقتدار «جان‌فدا»، قطره‌ای از دریای بیکران عظمت انقلاب اسلامی است.

جان‌فدا؛ فریاد وحدت مردم ایران

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به پیام این اجتماع ادامه داد: «جان‌فدا» یک صدا فریاد می‌زند که خدا یکی است، پیامبر ما یکی است، کشور ما ایران عزیز است و رهبر ما یکی است.

وی افزود: همه ما از کودکی آموخته‌ایم که میهن، خاک، مادر، پرچم و هویت ماست و این مفاهیم را با افتخار پاس می‌داریم.

حسینی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم بیان کرد: حضور مردم و خانواده‌های شهدا در چنین اجتماعاتی نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهداست.

تأکید بر ایستادگی در برابر فشارها

فرمانده سپاه نینوا گلستان در ادامه گفت: جان‌فدایان در برابر زورگویی و فشار دشمنان ایستاده‌اند و مردم ایران نیز همواره بر حفظ استقلال و تمامیت کشور خود تأکید داشته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: حضور گسترده مردم در میدان، جلوه‌ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حسینی بار دیگر از حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و فرماندهان حاضر در این مراسم قدردانی کرد و گفت: این اجتماع، جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم ایران است.