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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

موج دویست و بیست و یکم حضور پرشور لنگرودی ها در میدان

موج دویست و بیست و یکم حضور پرشور لنگرودی ها در میدان

لنگرود- در این ویدئو، موج دویست و بیست و یکم حضور مردم لنگرود را در میدان مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6971401

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