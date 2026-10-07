https://mehrnews.com/x3dgyw ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6971401 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ موج دویست و بیست و یکم حضور پرشور لنگرودی ها در میدان لنگرود- در این ویدئو، موج دویست و بیست و یکم حضور مردم لنگرود را در میدان مشاهده می کنید. دریافت 8 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6971401 کپی شد مطالب مرتبط یادواره شهدای سبزهمیدان لنگرود برگزار میشود کنعانی: حضور در میدان باید تا تحقق هدف نهایی ادامه یابد پدر شهید رضا عزیزیان به فرزند شهیدش پیوست قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی ایستگاه دویست و بیست و دوم مردم لنگرود در دفاع از وطن ۲۲٠ شب خونخواهی در لنگرود؛ میدان داری زیر باران ادامه دارد برچسبها شهرستان لنگرود تجمع مردمی حماسه حضور
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