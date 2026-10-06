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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

۲۲٠ شب خونخواهی در لنگرود؛ میدان داری زیر باران ادامه دارد

۲۲٠ شب خونخواهی در لنگرود؛ میدان داری زیر باران ادامه دارد

لنگرود- پس از گذشت ۲۲٠ شب خونخواهی، میدان داری لنگرودی ها با وجود بارش باران پر قوت ادامه دارد.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6970235

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