https://mehrnews.com/x3dg4J ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6970235 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ ۲۲٠ شب خونخواهی در لنگرود؛ میدان داری زیر باران ادامه دارد لنگرود- پس از گذشت ۲۲٠ شب خونخواهی، میدان داری لنگرودی ها با وجود بارش باران پر قوت ادامه دارد. دریافت 14 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6970235 کپی شد مطالب مرتبط فرماندار لنگرود: رعایت قانون بدون مشارکت مردم اثرگذار نیست ایمنی یک انتخاب ساده برای حفظ جان موتورسواران و خانوادهها است حسینی اشکوری: ساماندهی بقاع متبرکه لنگرود در دستور کار اوقاف است ۲۱۹ شب حماسه و شور در کلاچای؛ میدان داری ادامه دارد یادواره شهدای سبزهمیدان لنگرود برگزار میشود موج دویست و بیست و یکم حضور پرشور لنگرودی ها در میدان تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و نوزدهم برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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