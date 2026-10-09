پدر شهید رضا عزیزیان به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، شمسعلی عزیزیان، پدر شهید والامقام رضا عزیزیان عین‌شیخ از شهدای بخش کومله شهرستان لنگرود، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید رضا عزیزیان عین‌شیخ، سوم خردادماه سال ۱۳۴۵ در شهر کومله از توابع شهرستان لنگرود در استان گیلان متولد شد. این شهید والامقام از نیروهای اعزامی کمیته انقلاب اسلامی بود که در ۱۹ تیرماه سال ۱۳۶۷ در منطقه کردستان بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در گلزار شهدای شهر کومله به خاک سپرده شد.

خانواده شهید عزیزیان در سال ۱۳۹۱ نیز با اهدای موقوفه‌ای در راستای فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، گامی در مسیر ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی برداشتند که در همین راستا مرکز تخصصی قرآن کریم شهید رضا عزیزیان کومله به نام این شهید والامقام نام‌گذاری و افتتاح شد.

سرهنگ علی مهدی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت درگذشت پدر این شهید والامقام اظهار کرد: این پدر مؤمن و فداکار، سال‌ها با صبر و استقامت، یاد و خاطره فرزند شهید خود را زنده نگه داشت و با شکیبایی و بردباری، در شمار والدینی قرار گرفت که با ایثار و استقامت خود، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه پاس داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان لنگرود با بیان اینکه یاد و نام خانواده‌های معظم شهدا همواره مایه افتخار و سربلندی جامعه است، تصریح کرد: بی‌تردید، روح بلند این پدر گرانقدر در جوار فرزند شهیدش آرام گرفته است و دعای خیر مردم قدردان، بدرقه راه آن مرحوم خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر این پدر شهید گفت: پیکر مرحوم شمسعلی عزیزیان، ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۷ مهرماه، از مقابل بقعه آقا سید حسن شهر کومله به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان لنگرود در پایان از عموم مردم شریف و قدرشناس برای حضور در مراسم تشییع و ادای احترام به مقام این پدر گرانقدر دعوت کرد.