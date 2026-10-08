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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۸

ایستگاه دویست و بیست و دوم مردم لنگرود در دفاع از وطن

ایستگاه دویست و بیست و دوم مردم لنگرود در دفاع از وطن

لنگرود- همزمان با شب دویست و بیست و دوم از تجمعات، لنگرودی ها بر دفاع از وطن تاکید کردند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6972181

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      درودورحمت خداوندبرملت غیوروسرافرازایران که همیشه درهمه زمانهاازجان برای این خاک مایه گذاشتن لعنت ونفرین خداوندبرخائنان ووطن فروشان دم این ملت عزیزگرم

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