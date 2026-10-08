https://mehrnews.com/x3dgSr ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6972181 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۸ ایستگاه دویست و بیست و دوم مردم لنگرود در دفاع از وطن لنگرود- همزمان با شب دویست و بیست و دوم از تجمعات، لنگرودی ها بر دفاع از وطن تاکید کردند. دریافت 9 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6972181 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و دومین خروش شبانه مردم رودسر در میدان پدر شهید رضا عزیزیان به فرزند شهیدش پیوست فرمانده سپاه لنگرود: رزمایش جانفدا پنجشنبه در لنگرود برگزار میشود روایت مهر از دویست و بیست و دومین حضور مقتدرانه مردم آستانه در تجمعات موج دویست و بیست و یکم حضور پرشور لنگرودی ها در میدان امام جمعه لنگرود: حفظ انسجام در شرایط حساس کشور یک ضرورت همیشگی است تابآوری ملت ایران در برابر دشمن، عامل مهم تداوم جمهوری اسلامی است یادواره شهدای سبزهمیدان لنگرود برگزار میشود میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود به شب ۲۲۳ رسید برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود استان گیلان
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