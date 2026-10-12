رونمایی از لندری برای ماموریت فضایی با ۷ سیارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مأموریت اکتشافی هشت‌ساله امارات متحده عربی با هدف بررسی هفت سیارک در کمربند میان مریخ و مشتری، با فرود بر سطح سیارک سرخ و مرموز «۲۶۹ یوستیتیا» به پایان می‌رسد.

اعضای این پروژه در کنفرانسی خبری که اول اکتبر در ابوظبی برگزار شد، از ماکت کاوشگری رونمایی کردند که با ابعادی معادل نصف اندازه واقعی، برای انجام عملیات فرود طراحی شده است. این کاوشگر خودکار همراه با فضاپیمای MBRExplorer به فضا سفر خواهد کرد.

این کاوشگر فرودگر که برای پرتاب آماده شده است، در اتاقکی خلأ در ابوظبی نگهداری می‌شود و قرار است بعداً به ایالت کلرادو آمریکا انتقال یابد تا با فضاپیمای اصلی که آژانس فضایی امارات متحده عربی توسعه داده است، یکپارچه شود.

در صورت اجرای برنامه‌ها طبق زمان‌بندی، این فضاپیما در مارس ۲۰۲۸ از ژاپن پرتاب می‌شود تا مأموریت امارات برای کاوش کمربند سیارکی آغاز شود. این پروژه در ادامه برنامه مدارگرد «امید» امارات قرار دارد که از سال ۲۰۲۱ بررسی سیاره سرخ را آغاز کرده است.

در جریان این مأموریت، فضاپیمای MBRExplorer با سرعت زیاد از کنار شش سیارک عبور می‌کند و سپس به سیارک ۲۶۹ یوستیتیا می‌رسد تا در مدار آن قرار گیرد. این فضاپیما در مجموع پنج میلیارد کیلومتر سفر خواهد کرد؛ مسافتی معادل ۱۲۵ هزار بار گردش به دور زمین.

فضاپیما در طول مسیر از گرانش زهره و زمین برای حرکت به اعماق فضا بهره می‌گیرد و از نزدیکی سه سیارک ۱۰۲۵۳ وستروالد، ۶۲۳ کیمائرا و ۱۳۲۹۴ روکاکس عبور می‌کند. در مرحله بعد، با استفاده از گرانش مریخ مسیر خود را به سمت اعماق فضا ادامه می‌دهد و از نزدیکی سه سیارک ۸۸۰۵۵ غف، ۲۳۸۷۱ اوشا و ۵۹۹۸۰ موزا می‌گذرد.

این فضاپیما در سال ۲۰۳۶ به آخرین هدف خود، سیارک ۲۶۹ یوستیتیا، خواهد رسید؛ جرمی آسمانی با قطری حدود ۵۰ کیلومتر که در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری قرار دارد.