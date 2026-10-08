به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک فروند شناور تندرو حامل احشام قاچاق برخورد و دستور ایست دادند.

وی افزود: قاچاقچیان بدون توجه به هشدار مرزبانان با انجام مانورهای خطرناک به قصد فرار جهت سبک سازی شناور اقدام به ریختن احشام در دریا کرده و از محل متواری شدند.

سرهنگ توحیدی پور تصریح کرد: مرزبانان با مشاهده این صحنه برای جلوگیری از هدر رفتن احشام شروع به جمع آوری آن‌ها کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس در پایان ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: تعداد ۴۰ رأس احشام قاچاق از نوع گوسفند دراین عملیات کشف و یک شناور توقیف شد.

وی تاکید کرد: کارشناسان ارزش احشام قاچاق کشف شده با احتساب شناور توقیفی را ۵۰میلیارد ریال برآورد کردند.