به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدیپور در تشریح این خبر افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در پی کسب خبری مبنی بر انتقال ۲ محموله سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.
وی ادامه داد: با اجرای این عملیاتها، مرزبانان پس از گشتزنی درحوزه استحفاظی موفق به توقیف سه فروند شناور و ۲ مشک ماری متعلق به قاچاقچیان شدهاند.
فرمانده دریابانی بندرعباس اظهار کرد: در جریان بازرسی از شناورها و مشکهای یادشده بیش از ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال کشف شده است.
سرهنگ توحیدیپور ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان آغاز شده است.
