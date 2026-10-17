دستگیری سارق دریایی توسط مرزبانان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی‌پور، فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مرزبانان این پایگاه در راستای حفاظت از مرزهای آبی کشور و مقابله قاطع با مخلان نظم و امنیت اقتصادی و دریایی، هنگام گشت‌زنی‌های هدفمند در محدوده استحفاظی خود، متوجه تحرکات مشکوک فردی شدند که قصد سرقت یک فروند شناور را داشت.

وی در ادامه افزود: مرزبانان با هوشیاری کامل، سرعت عمل و به‌کارگیری شگردهای خاص مرزبانی در دریا، وارد عمل شده و موفق شدند سارق را در حین ارتکاب جرم به دام بیندازند.

توحیدی پور بیان کرد: در بازرسی اولیه از محل و بررسی‌های دقیق میدانی، یک فروند شناور که موضوع سرقت بود مهار و نجات یافت و همچنین مقدار ۳۰۰ کیلوگرم آهن‌آلات سرقتی از این متهم کشف و ضبط شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده پس از دستگیری و انتقال به مقر ، جهت سیر مراحل قانونی، تکمیل پرونده و رسیدگی به اتهامات وارده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. تحقیقات تکمیلی در خصوص احتمال همدستی با سایر مجرمان یا کشف سرقت‌های احتمالی پیشین همچنان ادامه دارد.

سرهنگ توحیدی‌پور با تأکید بر اشراف کامل اطلاعاتی و نظارت مستمر نیروهای مرزبانی در سراسر نوار ساحلی و آب‌های حوزه مأموریتی، تصریح کرد: امنیت مرزهای آبی و صیانت از اموال دریانوردان، صیادان و اهالی زحمتکش ساحل‌نشین خط قرمز مرزبانان است و با هرگونه قانون‌شکنی، دزدی، قاچاق و سلب آرامش عمومی با قاطعیت و برابر با مقررات برخورد خواهد شد.

وی همچنین از ساحل‌نشینان و فعالان عرصه دریا خواست تا ضوابط ایمنی شناورهای خود را بیش از پیش رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک یا تخلف در پهنه آب‌های منطقه، مراتب را در اسرع وقت به واحدهای گشت دریابانی گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن اقدام مقتضی صورت گیرد.