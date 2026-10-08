توزیع گازوئیل در شیراز بدون وقفه ادامه دارد

مسعود حسنیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توزیع گازوئیل در جایگاه‌های سوخت شیراز طبق روال انجام می‌شود و هیچ موردی از کمبود این فرآورده در سطح شهر گزارش نشده است.

وی افزود: میزان عرضه گازوئیل متناسب با روند مصرف و رشد آن در نظر گرفته شده و سوخت مورد نیاز جایگاه‌های شیراز بدون وقفه تأمین و توزیع می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان شیراز با اشاره به اختصاص برخی جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری ناوگان اتوبوسرانی شهری افزود: بر اساس مصوبات انجام‌شده، برخی محل‌های عرضه گازوئیل صرفاً برای تأمین سوخت اتوبوس‌های شهری اختصاص یافته‌اند.

حسنیان ادامه داد: در این جایگاه‌ها سوخت گازوئیل برای اتوبوس‌های شهری عرضه می‌شود تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی بتواند بدون معطلی سوخت مورد نیاز خود را دریافت و به جابه‌جایی مسافران ادامه دهد.

وی تأکید کرد: اختصاص این محل‌ها به اتوبوس‌های شهری به معنای کمبود گازوئیل در شیراز نیست و توزیع سوخت در سایر جایگاه‌ها نیز مطابق روال در حال انجام است.