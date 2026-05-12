به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زنگنه نیا با اشاره به کشف بیش‌ از ۱۷۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آباده گفت: در راستای اجرای طرح برخورد و مقابله با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی آباده حین گشت زنی در محور آزاد راه شاهچراغ در اردیبهشت ماه سال جاری طی چند عملیات، موفق به توقیف ۶ دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت شدند.

وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ها در مجموع موفق به کشف ۱۷۰ هزار و ۳۵۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت های کشف شده را ۱۵۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال برآورد کردند و در این راستا راننده های هر ۶ کامیون پس از تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.