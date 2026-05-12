۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

توقیف کامیون‌های حامل ۱۷۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در آباده

آباده- فرمانده انتظامی آباده از کشف ۱۷۰ هزار و ۳۵۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زنگنه نیا با اشاره به کشف بیش‌ از ۱۷۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آباده گفت: در راستای اجرای طرح برخورد و مقابله با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی آباده حین گشت زنی در محور آزاد راه شاهچراغ در اردیبهشت ماه سال جاری طی چند عملیات، موفق به توقیف ۶ دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت شدند.

وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ها در مجموع موفق به کشف ۱۷۰ هزار و ۳۵۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت های کشف شده را ۱۵۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال برآورد کردند و در این راستا راننده های هر ۶ کامیون پس از تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

