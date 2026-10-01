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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

۵۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شیراز کشف شد

۵۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شیراز کشف شد

شیراز- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف ۵۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز به ارزش ۷۷ میلیارد ریال در سه محدوده شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و تحقیقات میدانی از نگهداری و حمل فرآورده‌های نفتی غیرمجاز از نوع گازوئیل در سه محدوده شهرستان شیراز مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران با انجام گشت‌های هدفمند و نامحسوس در محورهای مواصلاتی و بازرسی از محل دپو، موفق به کشف ۵۵ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس ادامه داد: این میزان سوخت از یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار، یک دستگاه وانت نیسان و مخازن موجود در محل دپو کشف شد.

رضایی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۷۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: افراد مرتبط با این پرونده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6964714

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