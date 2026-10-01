۵۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و تحقیقات میدانی از نگهداری و حمل فرآورده‌های نفتی غیرمجاز از نوع گازوئیل در سه محدوده شهرستان شیراز مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران با انجام گشت‌های هدفمند و نامحسوس در محورهای مواصلاتی و بازرسی از محل دپو، موفق به کشف ۵۵ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس ادامه داد: این میزان سوخت از یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار، یک دستگاه وانت نیسان و مخازن موجود در محل دپو کشف شد.

رضایی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۷۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: افراد مرتبط با این پرونده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.