  استانها
  2. فارس
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲

کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در محور داراب-بندرعباس

داراب-فرمانده انتظامی داراب از توقیف ۲ دستگاه کامیون و کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی با اشاره به کشف سوخت قاچاق در شهرستان داراب گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در محور داراب- بندرعباس به ۲ دستگاه کامیون تانکردار مشکوک و برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این کامیون ها در مجموع ۶۰ هزار لیتر گازوئیل و نفت که فاقد مجوزهای لازم بود را کشف و رانندگان به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه ارزش سوخت کشف شده بنا به نظر کارشناسان مربوطه ۳۶ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: سرمایه های ملی متعلق به تمام آحاد مردم می باشد و هرگونه سوء استفاده توسط سودجویان با برخورد سریع و قاطع دستگاه های نظارتی و پلیس همراه خواهد بود.

کد مطلب 6841359

