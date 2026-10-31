صدور موافقت اولیه برای احداث ۲۰ جایگاه سوخت در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله اکبری با اشاره به برنامه توسعه جایگاه‌های سوخت در فارس، از صدور موافقت اولیه برای احداث ۲۰ جایگاه سوخت بنزین و نفت‌گاز با هدف توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی استان خبر داد و گفت: مکان‌یابی اصولی و منطقی از اولویت‌های منطقه برای صدور مجوز احداث جایگاه‌های جدید است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۸ جایگاه سوخت در استان در حال احداث است که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود و با پیگیری‌های انجام‌شده، هشت جایگاه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با اشاره به ثبت ماهانه حدود هشت درخواست احداث جایگاه از طریق سامانه ملی مجوزها گفت: پاسخگویی سریع و کامل به درخواست‌ها از اولویت‌های این منطقه است.

اکبری خاطرنشان کرد: درخواست احداث جایگاه در کلان‌شهر شیراز محدودیتی ندارد و در شهرهایی که تنها یک جایگاه سوخت دارند، درخواست‌ها با اولویت بررسی می‌شود.