به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی با حمایت از رانندگان کامیون و تاکید بر ثبات قیمت سوخت گفت: بر اساس توافقات انجام‌شده میان مجلس و دولت، برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت در سال آینده وجود ندارد و تلاش بر حفظ نرخ‌های فعلی است.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های جدید برای ساماندهی مصرف سوخت افزود: با هدف ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیند سوخت‌رسانی، سهمیه سوخت خودروها و کامیون‌ها از طریق کارت بانکی مالکان شارژ خواهد شد که زیرساخت‌های آن با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فراهم شده است؛ اقدامی که موجب افزایش سرعت و نظم در توزیع سوخت خواهد شد.

رضایی کوچی همچنین با رد برخی اظهارات درباره نقش رانندگان در قاچاق گازوئیل تصریح کرد: رانندگان کامیون از قشرهای زحمتکش کشور هستند و نباید مشکلات حوزه سوخت به آنان نسبت داده شود. سوخت ناوگان حمل‌ونقل بر اساس پیمایش تخصیص می‌یابد و مجلس به‌دنبال حمایت جدی از این قشر است.

رئیس کمسیون عمران مجلس از تدوین طرح دوفوریتی ساماندهی بیمه رانندگان خبر داد و گفت: این طرح از سوی کمیسیون عمران به صحن مجلس ارائه شده و امیدواریم به‌زودی به قانون تبدیل شود. همچنین پرداخت تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، به‌روزرسانی کرایه حمل کالا هر شش ماه یک‌بار و پیگیری مشکلات بیمه، لاستیک و هزینه‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد.

وی با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌ها در پرداخت کرایه حمل بار افزود: تأخیر دو تا سه‌ماهه در پرداخت مطالبات رانندگان ظلم به این قشر است و مقرر شده با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و صاحبان عمده بار، پرداخت‌ها به‌صورت منظم و به‌موقع انجام شود.

رضایی کوچی در پایان بر ضرورت حمایت از رانندگان کامیون به‌دلیل همراهی آنان در شرایط مختلف کشور تأکید کرد و گفت: هدف، روان‌سازی حمل‌ونقل کالا و حفظ حقوق رانندگان در کنار تأمین پایدار خدمات حمل‌ونقل است.