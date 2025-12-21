  1. استانها
  2. فارس
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

۸۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در شیراز کشف شد

شیراز-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۸۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در بازرسی از یک انباری در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: مأمورین پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو سوخت فاقد مجوز در انباری در اطراف شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک مخزن بزرگ، حدود ۸۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند

