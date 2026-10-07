صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم عملیات لایروبی و پاکسازی مسیل‌ها و آبراهه‌های استان با هدف افزایش ظرفیت عبور جریان‌های سیلابی، تسهیل انتقال روان‌آب‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی و احتمال تشدید بارش‌ها اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، عملیات لایروبی و پاکسازی مسیل‌ها و آبراهه‌ها در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مسیرهای خارج از محدوده شهری و محورهای انتقال سیلاب، با جدیت در حال انجام است.

وی افزود: در راستای مدیریت بهینه منابع و تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول، اقدامات مربوط به مسیل‌ها و آبراهه‌های داخل محدوده شهر ایلام با هماهنگی و توسط شهرداری ایلام و عملیات مربوط به مسیل‌ها و آبراهه‌های خارج از محدوده شهری و مسیرهای اصلی انتقال سیلاب توسط شرکت آب منطقه‌ای ایلام پیگیری و اجرا می‌شود.

علیمرادی هدف از اجرای این اقدامات را افزایش ظرفیت آبگذری مسیرهای سیلابی، تسهیل جریان روان‌آب‌ها، رفع موانع و رسوبات موجود در مسیر آبراهه‌ها و کاهش احتمال بروز آبگرفتگی و خسارت در پایین‌دست عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام با بیان اینکه عملیات لایروبی و پاکسازی در نقاط مختلف و بر اساس اولویت‌بندی‌های فنی و میزان خطرپذیری مسیرها در حال انجام است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸ کیلومتر از مسیل‌ها و آبراهه‌های استان در محدوده‌های تحت مسئولیت شرکت آب منطقه‌ای ایلام لایروبی و پاکسازی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت سیلاب خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای ایلام با پایش مستمر وضعیت مسیل‌ها و آبراهه‌های خارج از محدوده شهری، شناسایی نقاط پرخطر و اجرای اقدامات پیشگیرانه، تلاش می‌کند ظرفیت عبور جریان‌های سیلابی را افزایش داده و آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی را فراهم کند.

علیمرادی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های مسئول، از نزدیک شدن و توقف در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، به‌ویژه هنگام بارندگی‌های شدید، خودداری کنند.