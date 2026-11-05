هوشنگ یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی هشت نقطه اصلی مستعد آب‌گرفتگی در شهر کنگاور و ۱۲ نقطه مخاطره‌آمیز در روستاها و حوضه‌های آبریز این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این نقاط با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و کاهش خسارات ناشی از بارندگی شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به محدوده‌های شهری شناسایی‌شده افزود: بلوار اصلی شهرک ولیعصر به سمت رستم‌آباد، تقاطع مقابل بانک توسعه تعاون، میدان بسیج، انتهای بلوار شهید چمران، محدوده بلوار شهید قلیوند مقابل دادگستری، انتهای کوچه اداره برق، مقابل بیمارستان شهید چمران و محدوده روبه‌روی فرمانداری و اداره مخابرات از جمله این نقاط هستند.

سرپرست فرمانداری کنگاور با بیان اینکه بخش عمده نقاط شهری با لایروبی کانال‌های روباز و مدفون ایمن‌سازی شده‌اند، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هدایت آب‌های سطحی و ظرفیت ناکافی شبکه فاضلاب همچنان از مسائل اصلی در برخی محدوده‌ها به شمار می‌رود.

یوسفی ادامه داد: در بعضی نقاط، کمبود ظرفیت شبکه فاضلاب موجب پس‌زدگی فاضلاب از منهول‌ها و ورود پساب به منازل واقع در مناطق پایین‌دست می‌شود که رفع این مشکل نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی است.

وی از تهیه طرح جامع هدایت آب‌های سطحی شهر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح در آستانه آغاز قرار دارد و مقرر شده است حداکثر ظرف دو هفته، با محوریت شهرداری در محدوده شهری و امور منابع آب در روستاها، نقاط باقی‌مانده بررسی و نواقص آن‌ها برطرف شود.

سرپرست فرمانداری کنگاور همچنین به بخشی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش مخاطرات آب‌گرفتگی اشاره کرد و افزود: لایروبی و احیای سازه‌های آبخیزداری، پاکسازی دهانه پل تاریخی کوچه و رسیدگی به مقاطع بحرانی رودخانه سیاه‌کمر از جمله این اقدامات بوده است.

یوسفی رسیدگی به محدوده پل کهریز سلطان قلی‌خان، بخشی از نهر کبوترلانه و کانال محدوده مسکن مهر را نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این شهرستان برشمرد.