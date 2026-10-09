تامین ۱۱هزار تن بذر و ۹۰۰ تن کود؛آغازکشت پاییزه در کهگیلویه وبویراحمد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پاییز برای کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تنها فصل آغاز کشت نیست، مقطعی تعیین‌کننده برای شکل‌گیری تولید سال زراعی جدید است که در آن، زمان آماده‌سازی زمین، دسترسی به بذر و کود، تأمین سوخت ماشین‌آلات و استفاده از فرصت بارندگی می‌تواند بر میزان تولید محصولات کشاورزی اثر بگذارد.

برنامه‌ریزی برای کشت محصولات پاییزه در بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، در شرایطی انجام می‌شود که بخش کشاورزی باید هم‌زمان چند مأموریت را پیش ببرد، از تأمین نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین گرفته تا رعایت تقویم زراعی مناطق سردسیری و گرمسیری و مدیریت منابع آب.

گندم، جو، کلزا، کاملینا و چغندرقند پاییزه از محصولات مورد توجه در برنامه زراعی استان هستند. هر یک از این محصولات، با توجه به شرایط اقلیمی، نوع کشت، ویژگی‌های خاک و زمان مناسب کاشت، به برنامه‌ریزی جداگانه نیاز دارند. تأخیر در تأمین بذر، کود یا سوخت و همچنین نامناسب‌بودن شرایط زمین برای ورود ماشین‌آلات می‌تواند پنجره زمانی کاشت را محدود کند.

در سوی دیگر، پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال بارش‌های بیش از نرمال و آغاز زودهنگام سامانه‌های بارشی از مهرماه حکایت دارد، وضعیتی که ضرورت آمادگی کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد. بارندگی به‌موقع می‌تواند رطوبت مورد نیاز برخی محصولات را تأمین کند، اما بارش‌های شدید و رگباری ممکن است عملیات آماده‌سازی زمین، کاشت و برداشت محصولات باقی‌مانده را با دشواری روبه‌رو کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی مسئولان، ۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر برای کشت پاییزه استان تأمین شده و فرآیند آماده‌سازی این بذرها در جریان است. همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی خبر داده است.

در حوزه امکانات نیز تأمین سوخت ماشین‌آلات، توسعه مکانیزاسیون، آماده‌سازی زمین‌ها، دسترسی به تجهیزات کاشت و مدیریت زیرساخت‌های آب و زهکشی، از جمله عوامل مؤثر در اجرای این برنامه به شمار می‌روند.

پرسش اصلی این است که با نزدیک‌شدن به زمان کاشت محصولات پاییزه و احتمال آغاز زودهنگام بارش‌ها، کشاورزی استان تا چه اندازه از نظر نهاده‌ها، ماشین‌آلات، سوخت و زیرساخت‌های لازم آمادگی دارد؟ آیا بذر و کود تأمین‌شده به‌موقع در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد و آیا تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در عملیات زراعی و خسارت‌های ناشی از بارندگی پیش‌بینی شده است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید پیش‌بینی‌های هواشناسی و هشدارهای مرتبط با فصل پاییز را بررسی کرد و سپس وضعیت برنامه کشت، بذر، کود و امکانات پشتیبان تولید را از زبان مسئولان مربوط دنبال کرد.

بارش‌های پاییزی زودتر آغاز می‌شود؛ کشاورزان آماده باشند

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال برای پاییز امسال، از احتمال تغییر زمان آغاز سامانه‌های بارشی خبر داد و گفت: کشاورزان، عشایر و دستگاه‌های خدمات‌رسان آمادگی لازم را داشته باشند.

علی کرمی اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های پیوندی هواشناسی و بررسی الگوها و شاخص‌های مختلف اقلیمی و اقیانوسی، تأثیر پدیده‌های اقلیمی در پهنه‌های مختلف جغرافیایی متفاوت است و برای حوزه زاگرس، به‌ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد، بارش‌های پاییزه امسال بیشتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته هسته اصلی بارندگی‌ها معمولاً از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز می‌شد، اما الگوهای اقلیمی امسال از تغییر زمانی سامانه‌ها و آغاز بارش‌های رگباری از مهرماه حکایت دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مخاطرات احتمالی بارش‌های رگباری و زودهنگام پاییزی گفت: جامعه عشایری استان باید هشدارهای هواشناسی را به‌طور ویژه مدنظر قرار دهد زیرا بارش‌های رگباری در بالادست حوزه‌ها می‌تواند به سیلاب ناگهانی در پایین‌دست منجر شود و حوادثی نظیر تلفات دام‌ها را در پی داشته باشد.

کرمی همچنین به وضعیت بخش کشاورزی استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به در پیش بودن سامانه‌های بارشی، کشاورزان استان، به‌ویژه برنج‌کاران، لازم است نسبت به جمع‌آوری و تسریع در برداشت محصول مزارع خود اقدام کنند تا از خسارت‌های احتمالی ناشی از باران‌های پاییزی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی قطعیت صددرصدی ندارند، تصریح کرد: این پیش‌بینی‌ها هشداری مهم برای برنامه‌ریزی هستند و شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهادهای امدادی باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به ضرورت اقدامات پیشگیرانه عمرانی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: پاک‌سازی و لایروبی جداول و مسیل‌ها، توجه به وضعیت کانال‌های انتقال آب، مدیریت تغییر کاربری‌ها و تقویت زیرساخت‌های مهار سیلاب از جمله اقداماتی است که باید در زمان باقی‌مانده و پیش از تشدید بارش‌ها به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پاییزه می‌رود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای کشت محصولات پاییزه در بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: تأمین سوخت، آماده‌سازی زمین و توسعه ماشین‌آلات از نیازهای اجرای این برنامه است.

رضا فرازی اظهار کرد: برای سال زراعی جدید، بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت محصولات پاییزه خواهد رفت.

وی افزود: اجرای موفق کشت پاییزه نیازمند تأمین به‌موقع نهاده‌ها، سوخت ماشین‌آلات، آماده‌سازی زمین‌ها و استفاده از ظرفیت ادوات کشاورزی است و در همین راستا برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح استان انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت رعایت تقویم زراعی بیان کرد: کشاورزان باید عملیات آماده‌سازی زمین و کشت را متناسب با شرایط اقلیمی مناطق سردسیری و گرمسیری انجام دهند تا محصولات در زمان مناسب سبز شوند و از خسارت‌های احتمالی ناشی از تغییرات جوی جلوگیری شود.

فرازی تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی را یکی از اولویت‌های اجرای کشت پاییزه دانست و گفت: هماهنگی‌های لازم برای تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز بهره‌برداران انجام شده است تا عملیات شخم، آماده‌سازی زمین و کاشت بدون وقفه انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی اراضی زیر کشت و محدودیت زمانی عملیات زراعی، استفاده از ادوات و ماشین‌آلات مناسب می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرعت عملیات و بهبود کیفیت کشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ضرورت توسعه مکانیزاسیون افزود: تجهیز بخش کشاورزی به ماشین‌آلات جدید و استفاده از ادوات مناسب، از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات است و حمایت از بهره‌برداران در این زمینه دنبال می‌شود.

فرازی درباره ضرورت رعایت الگوی کشت اظهار کرد: انتخاب محصول باید با توجه به شرایط اقلیمی، ظرفیت منابع آب و ویژگی‌های هر منطقه انجام شود. رعایت الگوی کشت می‌تواند به مدیریت مصرف آب و پایداری تولید در استان کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری کشاورزان با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: بهره‌برداران باید پیش از آغاز کشت، نسبت به تهیه نهاده‌ها، آماده‌سازی زمین و دریافت توصیه‌های فنی اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تحقق برنامه کشت پاییزه استان به همکاری دستگاه‌های اجرایی، تأمین به‌موقع سوخت و نهاده‌ها، استفاده مناسب از ادوات کشاورزی و رعایت زمان‌بندی کشت از سوی کشاورزان وابسته است.

۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر برای کشت پاییزه تأمین شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین ۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر مورد نیاز محصولات پاییزه خبر داد و گفت: عملیات بوجاری، ضدعفونی، برچسب‌گذاری و کیسه‌گیری بذرها برای عرضه به کشاورزان در حال انجام است.

سالار حبیب‌پور اظهار کرد: برای اجرای برنامه کشت پاییزه استان، ۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر مورد نیاز محصولات مختلف تأمین شده است.

وی افزود: گندم، جو، کلزا، کاملینا و چغندرقند از مهم‌ترین محصولات کشت پاییزه در استان هستند و زمان کاشت هر محصول بر اساس شرایط اقلیمی مناطق مختلف تعیین می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: عملیات آماده‌سازی بذر شامل بوجاری، ضدعفونی، برچسب‌گذاری و کیسه‌گیری آغاز شده است تا بذرهای استاندارد در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرند.

حبیب‌پور درباره زمان کشت غلات در استان گفت: بازه مطلوب کشت گندم و جو در مناطق سردسیری از ۱۰ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه دارد. در مناطق گرمسیری نیز زمان مناسب کشت این محصولات از اول آبان‌ماه تا ۱۵ آذرماه تعیین شده است.

وی افزود: زمان مطلوب کاشت کلزا و کاملینا در مناطق سردسیری از ۱۵ شهریورماه تا ۱۰ مهرماه است و در مناطق گرمسیری، کشت این محصولات از ۱۰ آبان‌ماه تا اول آذرماه انجام می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه چغندرقند در استان به دو صورت بهاره و پاییزه کشت می‌شود، ادامه داد: کشت بهاره آن در مناطق سردسیری انجام می‌گیرد و کشت پاییزه در مناطق گرمسیری از اواخر مهرماه آغاز شده و تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد.

وی از کشاورزان خواست از بذرهای اصلاح‌شده و دارای برچسب معتبر استفاده کنند و برای دریافت توصیه‌های فنی به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

حبیب‌پور اجرای الگوی کشت را یکی از راهکارهای مدیریت منابع آب دانست و گفت: انتخاب محصول و زمان کشت باید با توجه به شرایط منطقه، وضعیت منابع آب و الگوی بارش انجام شود.

وی افزود: استفاده از روش‌های نوین آبیاری، از جمله آبیاری تیپ، می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش بهره‌وری مزارع مؤثر باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان درباره ضرورت پایش مزارع نیز اظهار کرد: تغییرات دما و رطوبت می‌تواند زمینه بروز بیماری‌هایی مانند زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای را فراهم کند بنابراین کشاورزان باید با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی ارتباط مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده علائم بیماری، موضوع را به‌سرعت پیگیری کنند.

حبیب‌پور بیان کرد: تأمین بذر و کود، رعایت تقویم زراعی، آماده‌سازی به‌موقع زمین و مدیریت صحیح منابع آب، از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشت پاییزه در کهگیلویه و بویراحمد است.

توزیع ۹۲۳ تن کود برای کشت پاییزه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی در استان خبر داد و گفت: از ابتدای برنامه تأمین نهاده برای کشت پاییزه تاکنون، ۹۲۳ تن کود ازته، فسفاته و پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

سیدعلی لاهوتی اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای پشتیبانی از کشت پاییزه در سراسر استان، نسبت به تأمین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان اقدام کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۸۰۰ تن کود ازته، ۵۰ تن کود فسفاته و ۴۷ تن کود پتاسه از محل تولیدات داخلی و بخشی نیز از طریق واردات تأمین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دشواری‌های تأمین برخی نهاده‌ها بیان کرد: بخشی از کودهای مورد نیاز از مسیر واردات تأمین شده که این فرآیند با توجه به شرایط تحریم کشور با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه بوده است.

لاهوتی ادامه داد: با تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و جذب به‌موقع سهمیه شهرستانی از سوی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، نیاز کشاورزان سراسر استان برای آغاز کشت پاییزه مرتفع شده است.

وی با اشاره به فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان گفت: کارگزاران از مردادماه امسال تاکنون با هدف تأمین نیاز کشاورزان در فصل کشت پاییزه، نسبت به خرید و توزیع نهاده‌های کشاورزی اقدام کرده‌اند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: از ابتدای آغاز برنامه تأمین نهاده برای کشت پاییزه تاکنون، ۸۳۰ تن کود ازته، ۴۸ تن کود فسفاته و ۴۵ تن کود پتاسه در استان توزیع شده است.

لاهوتی مجموع کودهای توزیع‌شده برای کشت پاییزه را ۹۲۳ تن اعلام کرد و گفت: این نهاده‌ها بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده و نیاز شهرستان‌ها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی همچنین به مشکلات مالی برخی کارگزاران برای تأمین به‌موقع کود اشاره کرد و افزود: با توجه به پایین بودن قدرت خرید برخی کارگزاران برای تأمین نهاده‌ها، تمهیدات لازم با همکاری بانک کشاورزی برای استفاده از اوراق بهادار و خرید اعتباری و مدت‌دار کود فراهم شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: این اقدام با هدف افزایش توان مالی کارگزاران و جلوگیری از وقفه در روند تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان انجام شده است.

لاهوتی از آغاز پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان برای خرید کودهای فسفاته و پتاسه نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش قدرت خرید کشاورزان و تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌های مورد نیاز اجرا شده است.

وی بیان کرد: تاکنون یارانه تمام کشاورزانی که در سامانه مربوط ثبت‌نام کرده‌اند، پرداخت شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تأمین به‌موقع نهاده‌ها را یکی از الزامات پشتیبانی از تولید در فصل کشت پاییزه دانست و گفت: تلاش مجموعه بر این است که کودهای مورد نیاز کشاورزان در زمان مناسب و پیش از مراحل اصلی کشت در اختیار آنان قرار گیرد تا کمبود نهاده مانعی برای عملیات کشت ایجاد نکند.

سطح زیر کشت؛ عددی بزرگ با نیازهای متفاوت

مرور اظهارات چهار مسئول حوزه کشاورزی و هواشناسی استان، تصویری از برنامه کشت پاییزه و الزامات اجرای آن ارائه می‌دهد، برنامه‌ای که از یک سو با تأمین بخشی از نهاده‌های اصلی پشتیبانی شده و از سوی دیگر، به دلیل پیش‌بینی بارش‌های زودهنگام، به آمادگی عملیاتی و هماهنگی بیشتر نیاز دارد.

برنامه کشت بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، به معنای ضرورت سازمان‌دهی عملیات زراعی در سطح گسترده‌ای از زمین‌ها است. با این حال، همه این اراضی به یک محصول اختصاص ندارند و میزان مصرف بذر، کود، سوخت و نوع ماشین‌آلات مورد نیاز نیز در محصولات مختلف یکسان نیست.

تأمین ۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر، یکی از مهم‌ترین اقدامات اعلام‌شده برای پشتیبانی از کشت پاییزه است که برای ارزیابی کفایت این میزان باید مشخص شود چه مقدار از بذرها به تفکیک محصول و شهرستان نیازسنجی شده و چه حجمی از آن تاکنون در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

بر اساس اعلام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۸۰۰ تن کود ازته، ۵۰ تن کود فسفاته و ۴۷ تن کود پتاسه تأمین شده که مجموع این ارقام به پنج هزار و ۸۹۷ تن می‌رسد و نباید با کل کود تأمین‌شده از ابتدای سال یکسان در نظر گرفته شود.

کشت پاییزه به هماهنگی نهاده، زمان و زیرساخت نیاز دارد

برنامه کشت پاییزه بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، در شرایطی دنبال می‌شود که بخشی از نیازهای اصلی تولید، از جمله بذر و کود، تأمین شده و برنامه‌ریزی برای سوخت و توسعه ماشین‌آلات نیز در دستور کار قرار دارد.

با این حال، تأمین نهاده‌ها تنها یکی از اجزای اجرای موفق برنامه کشت است، تحویل به‌موقع بذر و کود، کفایت سهمیه سوخت، آمادگی ماشین‌آلات، رعایت تقویم زراعی، مدیریت منابع آب و دسترسی به توصیه‌های کارشناسی، در کنار یکدیگر نتیجه نهایی را شکل می‌دهند.

پیش‌بینی بارش‌های زودهنگام و بیش از نرمال نیز ضرورت هماهنگی بیشتر میان جهاد کشاورزی، هواشناسی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهادهای امدادی را افزایش می‌دهد. تسریع در برداشت محصولات باقی‌مانده، آماده‌سازی به‌موقع زمین‌ها، پایش شرایط جوی و بررسی وضعیت مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب از جمله اقداماتی است که باید متناسب با شرایط هر منطقه دنبال شود.

در عین حال، برای ارزیابی دقیق آمادگی استان، انتشار آمار تفکیکی توزیع نهاده‌ها، رفع اختلاف موجود در ارقام کود، اعلام میزان سوخت تحویل‌شده و ارائه اطلاعات مربوط به ماشین‌آلات آماده‌به‌کار و زیرساخت‌های مدیریت روان‌آب ضروری است.

در نهایت، موفقیت کشت پاییزه در کهگیلویه و بویراحمد به این بستگی دارد که نهاده‌های تأمین‌شده در زمان مناسب به مزرعه برسند، امکانات عملیاتی برای اجرای کشت فراهم باشند و برنامه تولید با شرایط واقعی آب‌وهوایی هماهنگ شود؛ چراکه بارندگی پاییزی تنها زمانی به فرصتی برای تولید تبدیل می‌شود که زمین، بذر، ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها برای استفاده از آن آماده باشند.