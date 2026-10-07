۸۹۵ تن کود کشاورزی برای کشت پاییزه در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

سیدعلی لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای پشتیبانی از کشت پاییزه در سراسر استان، نسبت به تأمین و توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان اقدام کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۸۰۰ تن کود ازته، ۵۰ تن کود فسفاته و ۴۷ تن کود پتاسه از محل تولیدات داخلی و بخشی نیز از طریق واردات تأمین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دشواری‌های تأمین برخی نهاده‌ها بیان کرد: بخشی از کودهای مورد نیاز از مسیر واردات تأمین شده که این فرآیند با توجه به شرایط تحریم کشور با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه بوده است.

لاهوتی ادامه داد: با تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و جذب به‌موقع سهمیه شهرستانی از سوی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، نیاز کشاورزان سراسر استان برای آغاز کشت پاییزه مرتفع شده است.

وی با اشاره به فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان گفت: کارگزاران از مردادماه امسال تاکنون با هدف تأمین نیاز کشاورزان در فصل کشت پاییزه، نسبت به خرید و توزیع نهاده‌های کشاورزی اقدام کرده‌اند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: از ابتدای آغاز برنامه تأمین نهاده برای کشت پاییزه تاکنون، ۸۳۰ تن کود ازته، ۴۸ تن کود فسفاته و ۴۵ تن کود پتاسه در استان توزیع شده است.

لاهوتی مجموع کودهای توزیع‌شده برای کشت پاییزه را ۹۲۳ تن اعلام کرد و گفت: این نهاده‌ها بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده و نیاز شهرستان‌ها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی همچنین به مشکلات مالی برخی کارگزاران برای تأمین به‌موقع کود اشاره کرد و افزود: با توجه به پایین بودن قدرت خرید برخی کارگزاران برای تأمین نهاده‌ها، تمهیدات لازم با همکاری بانک کشاورزی برای استفاده از اوراق بهادار و خرید اعتباری و مدت‌دار کود فراهم شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: این اقدام با هدف افزایش توان مالی کارگزاران و جلوگیری از وقفه در روند تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان انجام شده است.

لاهوتی از آغاز پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان برای خرید کودهای فسفاته و پتاسه نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش قدرت خرید کشاورزان و تسهیل دسترسی آنها به نهاده‌های مورد نیاز اجرا شده است.

وی بیان کرد: تاکنون یارانه تمام کشاورزانی که در سامانه مربوط ثبت‌نام کرده‌اند، پرداخت شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تأمین به‌موقع نهاده‌ها را یکی از الزامات پشتیبانی از تولید در فصل کشت پاییزه دانست و گفت: تلاش مجموعه بر این است که کودهای مورد نیاز کشاورزان در زمان مناسب و پیش از مراحل اصلی کشت در اختیار آنان قرار گیرد تا کمبود نهاده مانعی برای عملیات کشت ایجاد نکند.