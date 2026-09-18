۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر برای کشت پاییزه کهگیلویه و بویراحمد تأمین شد

سالار حبیب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهترین زمان کشت پاییزه غلات شامل گندم و جو در مناطق سردسیری استان از ۱۰ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: در مناطق گرمسیری نیز بازه زمانی مطلوب کشت غلات از اول آبان‌ماه آغاز شده و تا ۱۵ آذرماه ادامه خواهد داشت.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره زمان کشت دانه‌های روغنی نیز گفت: زمان مطلوب کاشت کلزا و کاملینا در اقلیم سرد استان از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد، در حالی که در اقلیم گرم، بهترین زمان کاشت این محصولات از ۱۰ آبان‌ماه تا اول آذرماه است.

وی با اشاره به کشت چغندرقند بیان کرد: چغندرقند در استان دارای دو الگوی کشت بهاره و پاییزه است؛ کشت بهاره این محصول مختص مناطق سردسیری بوده و با آغاز گرمای هوا در اوایل بهار انجام می‌شود، اما کشت پاییزه آن در مناطق گرمسیری از اواخر مهرماه آغاز شده و تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد.

تأمین ۱۱ هزار و ۵۱۰ تن بذر برای کشت پاییزه

حبیب پور با اشاره به تغییر سطوح زیرکشت محصولات مختلف نسبت به سال گذشته، گفت: سطوح ابلاغی کشت محصولات در سال زراعی جدید در برخی محصولات افزایش و در برخی دیگر کاهش داشته است.

وی میزان بذر تأمین‌شده برای کشت پاییزه استان را ۱۱ هزار و ۵۱۰ تن اعلام کرد و افزود: عملیات آماده‌سازی بذر شامل بوجاری، ضدعفونی، لیبل‌گذاری و کیسه‌گیری آغاز شده و در حال انجام است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: محصولات اصلی مشمول کشت پاییزه استان شامل گندم، جو، کلزا، کاملینا و چغندرقند است.

کودهای شیمیایی در انبارهای استان

وی از تأمین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه نیز خبر داد و اظهار کرد: خرید انواع کودهای شیمیایی و حمل آن از مبادی انجام شده و انبارهای استان نیز تکمیل شده است.

حبیب پور افزود: کودهای مورد نیاز به انبار کارگزاران و فروشندگان در سطح استان ارسال شده و توزیع آن بین بهره‌برداران نیز آغاز می‌شود.

وی درباره افزایش قیمت کودهای شیمیایی گفت: در یکی دو ماه گذشته و با توجه به شرایط تحریمی کشور، قیمت کودهای شیمیایی افزایش داشته است، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از یارانه کود به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

الگوی کشت برای حفظ منابع آب

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب گفت: یکی از اهداف اجرای نظام الگوی کشت، حفظ منابع آب است و با توجه به تفاوت اقلیمی استان‌ها، وضعیت منابع آبی و الگوهای بارش، الگوی کشت متناسب با شرایط هر استان طراحی شده است.

وی استفاده از روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تیپ را نیز گامی مهم در راستای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی دانست.

حبیب پور با اشاره به مشکلات سال‌های گذشته کشاورزان گفت: خشکسالی و کاهش منابع آب از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان در سال‌های گذشته بوده است.

هشدار نسبت به بیماری‌های گیاهی

وی درباره شرایط سال زراعی پیش‌رو نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های هواشناسی، الگوی بارش در سال زراعی پیش‌رو مطلوب و به‌موقع پیش‌بینی شده است، اما پدیده‌های ال‌نینو و لانینا می‌توانند، صرف‌نظر از میزان بارندگی، موجب کاهش بیشتر دمای هوا در زمستان شوند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: کاهش دما ممکن است ناترازی انرژی در فصل زمستان را تشدید کند و از سوی دیگر، افزایش دما در فصل بهار همراه با رطوبت می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های گیاهی از جمله زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای را فراهم کند.

ضرورت پایان کشت پیش از بارندگی‌های پاییزی

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کشاورزان برای فصل کشت پاییزه گفت: کشاورزان باید نهاده‌های مورد نیاز از جمله بذر و کود را به‌موقع تهیه کرده و با توجه به احتمال بارندگی‌های زودهنگام پاییزی، عملیات کشت را در زمان مناسب انجام دهند.

حبیب‌پور توصیه کرد کشاورزان با پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی استان، از زمان دقیق بارش‌ها مطلع شوند و عملیات کاشت را پیش از بارندگی‌های پاییزی به پایان برسانند.

وی استفاده از بذور اصلاح‌شده و دارای لیبل را نیز ضروری دانست و گفت: استفاده از بذور اصلاح‌شده و لیبل‌دار الزامی است و کشاورزان باید تغذیه گیاهی و مصرف اصولی کودهای شیمیایی را نیز مورد توجه قرار دهند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: کشاورزان در مراحل داشت نیز باید ارتباط مستمری با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بخش‌ها و دهستان‌ها داشته باشند و با نظارت مستمر بر مزارع، مسائل و مشکلات احتمالی را به‌موقع پیگیری کنند.