واریز بیش از ۴۲ میلیارد ریال یارانه کود به حساب کشاورزان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی صبح شنبه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و با هدف کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: مرحله دوم واریز یارانه نقدی ویژه خریداران کودهای فسفاته و پتاسه اجرایی شده و مبلغ ۳۷ میلیارد و ۸۹ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال به حساب ۳۰۰ نفر از کشاورزان استان واریز شد.

وی به تشریح عملکرد این طرح از آغاز اجرا در هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری تا ۱۵ مهرماه پرداخت و افزود: در این مدت در مجموع ۹۸۶ تن انواع کودهای یارانه‌ای فسفاته و پتاسه از سوی یک‌هزار و ۵۹۱ کشاورز در سطح استان خریداری و تحویل شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تصریح کرد: از مجموع متقاضیان تاکنون یارانه نقدی به حساب ۴۳۱ کشاورز واریز شده و سرجمع اعتبارات پرداختی در این ۲ مرحله رقم ۴۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال را ثبت کرده است.

الیاسی با تاکید بر اهداف کلان این طرح خاطرنشان کرد: ارتقای امنیت غذایی، تشویق کشاورزان به تغذیه متعادل خاک و گیاه و همچنین بهبود کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی از اولویت‌های اصلی این برنامه حمایتی است.

وی با بیان اینکه مصرف اصولی کودهای فسفاته و پتاسه نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری، تقویت بنیه گیاه و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی دارد، افزود: پرداخت این یارانه‌ها انگیزه لازم را برای مصرف علمی و فنی نهاده‌ها فراهم می‌کند که پیامد مستقیم آن افزایش بازدهی و توان تولید بخش کشاورزی استان خواهد بود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان بر تداوم این روند تاکید کرد و گفت: پرداخت یارانه نقدی به سایر کشاورزان واجد شرایط در قالب مراحل بعدی در دستور کار است و تمامی بهره‌برداران مشمول در فرآیندی منظم و گام به گام از این حمایت‌های دولتی بهره‌مند خواهند شد.